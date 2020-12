Kolejny przypadek "brytyjskiej" mutacji koronawirusa w Niemczech

Jest to drugi wykryty w Niemczech przypadek "brytyjskiej" mutacji koronawirusa, uważanej za bardziej zaraźliwą i odpowiedzialną za dużą część zakażeń w południowej Anglii. Pierwszy wykryto w czwartek u kobiety, która niedawno przyleciała do Niemiec z Londynu. Połączenia lotnicze, drogowe i lądowe między Wielką Brytanią i Niemcami zostały zawieszone do 6 stycznia.

Nowa mutacja koronawirusa

Nową mutację koronawirusa po raz pierwszy stwierdzono w październiku w próbce pobranej we wrześniu. Uważa się, że wariant ten albo pojawił się u pacjenta w Wielkiej Brytanii, albo został sprowadzony z kraju o niższej zdolności do monitorowania mutacji koronawirusa. Wariant ten potwierdzono w kolejnych tygodniach w całej Wielkiej Brytanii, ale jest on silnie skoncentrowany głównie w Londynie, południowo-wschodniej i wschodniej Anglii. Jak się wydaje, w innych częściach nie zdominował poprzedniej wersji. W listopadzie nowa mutacja stanowiła około jednej czwartej przypadków w Londynie. W połowie grudnia było to już prawie dwie trzecie wszystkich zakażeń SARS-CoV-2.