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Most Krymski po raz trzeci udanie zaatakowano w środę przed północą. Potwierdził to rosyjski gubernator Krymu Siergiej Aksjonow. Dodał, że trwa szacowanie uszkodzeń. Trafiona miała zostać kolejowa część mostu, na której wtrzymano ruch. Drogowa nitka już od wtorku przestała działać, gdy po serii ukraińskich uderzeń zawalił się jej główny łuk i przęsło, a wraz z nimi przeszło 200-metrowy fragment jezdni.

Czas ataków wybrano nieprzypadkowo - zniszczenie tak ważnego dla Rosjan symbolu miało upokorzyć Władimira Putina przed rozmowami z Donaldem Trumpem i Xi Jinpingiem w Chinach. Ale jego konsekwencje nie będą tylko symboliczne. Jak ukraińskiej armii udało się przez trzy kolejne dni niszczyć jeden z najlepiej chronionych celów w Rosji? I ile może zająć Rosjanom naprawa?