"Wyborczy thriller" w Mołdawii

W Mołdawii trwa "wyborczy thriller". Referendum dotyczące wpisania akcesji do UE do mołdawskiej konstytucji podzieliło wyborców niemal po równo. W wyborach prezydenckich po przeliczeniu 99 procent głosów prowadzi urzędująca prozachodnia prezydent Maia Sandu, ale potrzebna będzie druga tura. Znany mołdawski ekspert Evghenii Ceban ocenia, że to "zimny prysznic" dla zwolenników eurointegracji. Rzecznik KE podkreśla zaś, że wyniki pokazują, jak bardzo wymagająca jest walką z rosyjską ingerencją w proces wyborczy.

Sandu: mamy dowody, że próbowano kupić 300 tysięcy głosów

Stoianoglo powiedział, że jeśli zwycięży, z pierwszą wizytą uda się do (separatystycznego) Naddniestrza. Usatii, były mer Bielc, przekonywał, wrzucając głos do urny, że głosuje na "stabilność i zmiany na lepsze". Jednocześnie powiedział, że nie wziął udziału w referendum.

Rosyjskie działania hybrydowe

Media zwróciły uwagę, że w Rosji przed lokalami do głosowania w ambasadzie Mołdawii utworzyły się kolejki. MSZ Mołdawii, które wcześniej tłumaczyło, że ze względu na ograniczoną liczbę personelu możliwe było otwarcie tylko dwóch lokali wyborczych, zarzuciło Moskwie, że "tłum wywołano sztucznie, aby zagrozić procesowi wyborczemu". Zaapelowano też do tamtejszych władz, by nie dopuściły do "nielegalnego dowozu wyborców do lokali".