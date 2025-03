Zaraz po tym jak w lipcu ubiegłego roku doszło do zamachu w Pensylwanii, Władimir Putin poszedł do cerkwi i modlił się "za swojego przyjaciela" Donalda Trumpa - taki fragment wywiadu wysłannika USA do spraw Bliskiego Wschodu Steve'a Witkoffa z amerykańskim konserwatywnym komentatorem Tuckerem Carlsonem wybijają w sobotę propagandowe rosyjskie media. Witkoff przekazał, że tę historię opowiedział mu w ostatnich dniach sam Putin, którego "szczerość" i "super inteligencja" robią duże wrażenie.