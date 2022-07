Trybunał ONZ uznał, że ma prawo sądzić Mjanmę w sprawie ludobójstwa Rohindżów

Prawnicy reprezentujący Mjanmę argumentowali, że Gambia nie ma podstaw do złożenia wniosku, ponieważ MTS rozpatruje sprawy między państwami, a afrykański kraj występował w imieniu OWI. Dodawali, że Gambia nie była zaangażowana w wydarzenia w Mjanmie, podczas których miało dojść do zarzucanych czynów.

Wszystkie strony Konwencji ONZ w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, wśród których jest i Gambia, mają obowiązek, by działać przeciwko ludobójstwu, dlatego MTS ma jurysdykcję, by zająć się tą sprawą - przekazał orzeczenie 13-osobowego zespołu sędziów jego przewodniczący - Joan Donoghue.

Pogromy Rohindżów w Mjanmie

Sprawę przeciwko Mjanmie skomplikował wojskowy zamach stanu, do którego doszło w tym kraju w lutym 2021 roku. MTS uznał, że państwo mogą reprezentować przedstawiciele rządzącej junty, co wzbudziło protesty wśród birmańskiej demokratycznej opozycji, która chciała, by to jej reprezentanci bronili kraju przed międzynarodowym trybunałem - zaznacza Reuters.