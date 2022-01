Milorad Dodik o "wyczerpującym się koncepcie" Bośni i Hercegowiny

- Uważam, że koncept Bośni i Hercegowiny już się wyczerpuje, będzie trwać może jeszcze kilka lat, do końca kadencji Joe Bidena. Z dojściem nowej władzy w Stanach Zjednoczonych musimy powrócić do planu Sandiego Bergera, który był naprawdę realnym podejściem do problemu Bośni i Hercegowiny - powiedział w poniedziałkowej rozmowie z serbską telewizją TV Happy Milorad Dodik. Wspomniał, że w 1995 roku ówczesny zastępca doradcy do spraw bezpieczeństwa prezydenta Billa Clintona Sandy Berger proponował referendum, które miałoby określić status zamieszkujących Bośnię i Hercegowinę Serbów.