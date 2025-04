Królowa żegna przyjaciela. Biznesmen związany z Grupą LEGO zmarł po wypadku na nartach  

Król Fryderyk X z wizytą w Sejmie. Spotkał się z marszałkiem Szymonem Hołownią Źródło: TVN24

Królowa Danii Maria pożegnała Michaela Halbyea - biznesmena, wiceprezesa firmy zarządzającem Grupą LEGO oraz wieloletniego przyjaciela duńskiej rodziny królewskiej. 64-latek zmarł w sobotę, w wyniku wypadku na stoku narciarskim.

Kluczowe fakty: Michael Halbye nie żyje. Duńczyk zmarł w sobotę w szwajcarskim szpitalu

Halbye był biznesmenem. Zasiadał w zarządach kilku spółek - w tym Kirkbi A/S, do której należy Grupa LEGO

Biznesmen od lat pozostawał w dobrych relacjach z duńską rodziną królewską

Królowa Maria pożegnała go w wydanym w poniedziałek oświadczeniu

Więcej informacji na temat Danii i tamtejszej rodziny królewskiej znajdziesz w innych tekstach na tvn24.pl

"Z wielkim smutkiem przyjęłam wiadomość o nagłej śmierci Michaela Halbyea" - napisała w poniedziałek królowa Maria. "Michael był osobą o rzadkiej, pozytywnej energii, rozległej wiedzy i silnym zaangażowaniu w pomoc innym. Był także moim przyjacielem. Wielu będzie za nim tęsknić - dodała żona króla Fryderyka. Jak wskazują tamtejsze media, Halbye od ponad 20 lat był przyjacielem duńskiej rodziny królewskiej.

Śmiertelny wypadek na nartach w Szwajcarii

Biznesmen zmarł w szpitalu w Sion, w Szwajcarii. Trafił tam w następstwie wypadku na pobliskim stoku narciarskim. Jak relacjonują duńskie media, 64-latek był miłośnikiem sportów zimowych. W sobotę zjeżdżał po stokach ośrodka Chassoure, nieopodal miasta Verbier. Trasą, którą jechał felernego popołudnia, opisywana jest jako trudna i miejscami bardzo stroma. Podczas jej pokonywania Halbye przewrócił się, a następnie stoczył po zboczu góry - podaje duńska gazeta "Ekstra Bladet".

Stoki w okolicy Verbier, zdjęcie poglądowe Źródło: Shutterstock

Zgodnie z relacją szwajcarskich mediów Halbye miał otrzymać pierwszą pomoc niezwłocznie po wypadku. Następnie został przetransportowany helikopterem do pobliskiego szpitala. Mimo starań lekarzy, jego życia nie udało się uratować. Odniesione przez 64-latka obrażenia okazały się zbyt poważne - podał dziennik "Le Nouvelliste".

Nie żyje Michael Halbye. Był przyjacielem duńskiej rodziny królewskiej

Zawodowo Halbye był związany z biznesem. Zasiadał w zarządzie kilku spółek, w tym Kirkbi A/S, firmy inwestycyjnej, która zarządza majątkiem rodziny Kristiansen. W skład jej portfela wchodzi m.in. Grupa LEGO. Prywatnie był ojcem piątki dzieci.

Rigmand og royal ven Michael Halbye død i skiulykke https://t.co/qwQKlPumEl pic.twitter.com/LuvRdCxe0q — Ekstra Bladet (@EkstraBladet) April 14, 2025 Rozwiń

Biznesmen przyjaźnił się z rodziną królewską. Jak wskazuje "Ekstra Bladet", najbliższe stosunki łączyły go z królem Fryderykiem. Poznał go, gdy Fryderyk, jeszcze jako młody książę, poznawał świat biznesu. Halbye był jednym z gości na weselu króla. Uczestniczył też w wielu innych oficjalnych i nieoficjalnych imprezach rodziny. Często zapraszano go na królewskie polowania. Był również jednym z członków zarządu założonej przez królową Marię fundacji Mary Fondens.

Król Danii Fryderyk X z żoną, królową Marią Źródło: PAP/EPA/STEPHANE DE SAKUTIN / POOL