Uwolniony mer okupowanego przez Rosjan Melitopola w Pałacu Elizejskim

Iwan Fedorow, mer okupowanego przez siły rosyjskie Melitopola, spotkał się w Paryżu z prezydentem Emmenuelem Macronem. Fedorow został uprowadzony 11 marca i uwolniony kilka dni później po wymienieniu go na dziewięciu żołnierzy rosyjskich.

"Nie można sobie wyobrazić, co przeżył mer Melitopola, porwany przez armię rosyjską. Uwolniony opowiedział o tym. Jego historia nami wstrząsnęła. Wyraziłem zachwyt i poparcie dla niego i towarzyszących mu kobiet-deputowanych ukraińskich" - napisał Macron na Twitterze.

Jak informował wcześniej sam Fedorow, na polecenie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i MSZ Ukrainy odbywa on teraz, wraz z delegacjami deputowanych ukraińskich, spotkania z przywódcami krajów unijnych. Celem wizyt jest poinformowanie polityków europejskich o sytuacji ukraińskiej ludności cywilnej po inwazji rosyjskiej.

Uprowadzenie Fedorowa

17 marca Fedorow został uwolniony. W zamian Ukraina przekazała Rosjanom dziewięciu schwytanych żołnierzy. Mer po odzyskaniu wolności rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim . Prezydent Ukrainy powiedział, że mer był torturowany i żądano od niego, by publicznie uznał okupacyjne władze rosyjskie.

- Rozmawiali ze mną oficerowie służb specjalnych. Byłem odcięty od dostępu do jakichkolwiek informacji. Słyszałem, jak w pomieszczeniu obok kogoś biją. To była dla mnie przerażająca sytuacja, ale musiałem to przetrwać dla mieszkańców, którzy mnie wybrali - mówił Fedorow w wywiadzie dla CNN 19 marca.