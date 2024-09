Melania Trump broni swoich nagich sesji. Odwołała się do "Dawida" Michała Anioła

Melania Trump przygotowuje się do premiery swojej pierwszej książki. W środę była pierwsza dama Stanów Zjednoczonych przypomniała o tym, publikując w mediach społecznościowych nowe wideo. Odniosła się w nim do rozbieranych sesji, w jakich w przeszłości brała udział.

"Dlaczego z dumą stoję za moją pracą modelki pozującej nago?" - pyta Melania Trump we wstępie do opublikowanego w środę na portalu X (dawniej Twitter - red.) wideo. "Bardziej palące pytanie brzmi: dlaczego media zdecydowały się wziąć po lupę moją celebrację ludzkiego ciała w ramach modowej sesji zdjęciowej?" - dodała była pierwsza dama USA. Nie wskazała jednak, co ma na myśli, pisząc o "braniu po lupę" jej sesji przez media. Jak zauważa CNN, od dawna wspomniane fotografie nie były przedmiotem zainteresowania.