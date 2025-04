Strzelanina w ośrodku leczenia narkomanii. Są ofiary

Meksyk. Policja patrolująca ulice w mieście Culiacan w stanie Sinaloa (wideo ilustracyjne) Źródło: Reuters Archive

Grupa uzbrojonych ludzi zaatakowała ośrodek rehabilitacji narkomanów w Meksyku - podały miejscowe władze. Zginęło co najmniej dziewięć osób, a pięć zostało rannych. Do zdarzenia doszło w poniedziałek w stanie Sinaloa na północnym zachodzie kraju.

Do ataku doszło nad ranem czasu miejscowego w mieście Culiacan, stolicy stanu Sinaloa. Napastnicy wtargnęli do ośrodka terapii uzależnień i otworzyli ogień do leczonych tam osób. Śledczy nie podali informacji na temat możliwego motywu.

W wyniku ataku dziewięć osób zginęło, zaś pięć zostało rannych.

Wojny gangów w Sinaloa

Gubernator stanu Sinaloa Ruben Rocha Moya powiedział na konferencji prasowej, że bandyci weszli do kliniki i zadali pytanie, czy znajdują się tam członkowie określonej grupy przestępczej. Następnie zaczęli strzelać.

Sinaloa jest w czołówce stanów Meksyku pod względem wskaźników brutalnej przestępczości. Za najnowszą falą przemocy w tym stanie stoją walki o władzę pomiędzy zwaśnionymi frakcjami słynnego kartelu narkotykowego Sinaloa, które rozgorzały w ubiegłym roku po aresztowaniu w USA lidera jednej z nich.