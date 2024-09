Ponad 100 tysięcy osób, których nigdy nie odnaleziono

Przedstawiciele organizacji społecznej, która zrzesza stowarzyszenia obrońców praw człowieka , ocenia, że oficjalna liczba zaginionych jest "znacznie zaniżona". Oskarżają o to zaniżenie lewicowego prezydenta Meksyku Andresa Manuela Lopeza Obradora.

Powstało już 200 ochotniczych zespołów

Według meksykańskich mediów, działania zespołów, w których większość stanowią kobiety, wywierają znaczny wpływ na inicjatywy ustawodawcze rządu mające prowadzić do rozwiązania kryzysu związanego z narastającym zjawiskiem uprowadzeń.

W 2017 roku zespoły te doprowadziły do przeforsowania w parlamencie "Ustawy w sprawie siłowych uprowadzeń ludzi". Nie zdołały jednak osiągnąć dotąd zamierzonego celu. Liczba obywateli Meksyku zaginionych bez wieści za rządów prezydenta Obradora nadal wzrasta. Sześć z dziesięciu krajów świata, w których dochodzi do największej liczba porwań i uprowadzeń, to kraje Ameryki Łacińskiej.