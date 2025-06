Interwencja służb na Playa del Carmen Źródło: Reuters Archive

Władze w stanie Guanajuato w środkowym Meksyku poinformowały o ataku, do którego doszło we wtorek wieczorem w mieście Irapuato. Zginęło co najmniej 10 osób, w tym kobiety i dzieci, a przynajmniej 17 osób zostało rannych - część z nich jest w ciężkim stanie.

Do masakry doszło w jednym z domów w dzielnicy Barrio Nuevo w czasie imprezy z okazji Dnia Św. Jana, uznawanego za patrona okolicy. Ludzie świętowali, tańcząc i słuchając występu zespołu muzycznego.

Zabójstwo w cieniu walki gangów

Na nagraniu z chwili zdarzenia widać ludzi uciekających w reakcji na odgłosy wystrzałów - przekazał "El Sol de Mexico". Meksykańska prasa przypomina, że dzień wcześniej w mieście Celaya, również stanie Guanajuato, czteroosobowa rodzina została zamordowana we własnym domu.

Media nie podały, jakie były motywy tych ataków, ale stan Guanajuato uchodzi za najbardziej niebezpieczny w całym kraju pod względem liczby zabójstw. Słynący z brutalności kartel narkotykowy Jalisco Nueva Generacion toczy tam walkę o terytorium z miejscowym gangiem o nazwie Cartel de Santa Rosa de Lima.