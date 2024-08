Meksyk będzie miał "przerwę w relacjach" z ambasadami USA i Kanady

Prezydent Meksyku Andres Manuel Lopez Obrador oświadczył, że rząd "wstrzymał" relacje z ambasadami USA i Kanady. To efekt krytycznych słów ambasadorów tych krajów na temat proponowanej przez głowę państwa reformy sądownictwa.

Krytyczne słowa dotyczące planowanej reformy sądownictwa padły także z ust ambasadora Kanady w Meksyku, Graeme’a C. Clarka.

Lopez Obrador zapewnił, że dwustronne stosunki z rządami obu krajów są kontynuowane, ale dał jasno do zrozumienia, że dopóki będzie prezydentem Meksyku, nie pozwoli na żadne naruszenia suwerenności. - To nic osobistego, mamy dobre, konstruktywne osobiste relacje (z ambasadorem Salazarem) – zaznaczył. - Teraz nie będziemy mu mówić, żeby opuścił nasz kraj, ale jeśli zaczniemy czytać mu naszą konstytucję, to będzie tak, jakbyśmy czytali mu elementarz – dodał.