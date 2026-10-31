Mbappe, Oezil, Fornal. Dlaczego Chiny obrażają się na sportowców?

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Czy rozmowa o memach na swój temat może być przyczyną międzynarodowego skandalu? Może, o czym właśnie przekonał się Kylian Mbappe. Niewinna rozmowa w programie rozrywkowym stała się źródłem skandalu, gdy zderzyły się ze sobą dwa światy - Zachodu i Chin.

Francuski piłkarz dołączył do coraz dłuższej listy osób i instytucji świata sportu, które niespodziewanie znalazły się na celowniku chińskich władz. Wcześniej był już słynny piłkarz Mesut Ozil, dosłownie wymazany z chińskiej sieci, koszykarska liga NBA, a nawet polski siatkarz Tomasz Fornal, po którego wypowiedzi chińscy internauci nazwali Polskę "slumsami Europy". Dlaczego Chiny tak szybko się obrażają?