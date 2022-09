Wołodymyr Kliczko po odebraniu M100 Media Award: walczymy za każdego w tak zwanym wolnym świecie

Przyznaną narodowi ukraińskiemu nagrodę M100 Media Award odebrał w czwartek wieczorem w niemieckim Poczdamie Wołodymyr Kliczko, brat mera Kijowa Witalija Kliczki. Naród ukraiński uhonorowano za to, że "z heroiczną odwagą i niezłomną wolą od miesięcy broni się przed brutalną inwazją Rosji ".

Kliczko: walczymy za każdego w wolnym świecie

- W Ukrainie walczymy przeciwko agresji rosyjskiej, broniąc naszego kraju, broniąc zasad demokratycznych, które podzielamy. Walczymy nie tylko za nas, ale też (...) walczymy za każdego tutaj. Za każdego w tak zwanym wolnym świecie. Robimy to dosłownie - przemawiał po otrzymaniu nagrody Kliczko.

Mówił też, że "wrzesień to miesiąc, w którym dzieci idą po raz pierwszy do szkoły". - Natomiast miliony ukraińskich dzieci kraj nasz opuściły i uczą się teraz w innych krajach. Na przykład szkoła mojej córki przeniosła się z Kijowa do Warszawy - powiedział.