Mer Lwowa: Rosja atakuje i zabija zwykłych ludzi

Do ataku odniósł się we wtorkowym wydaniu "Faktów po Faktach" mer Lwowa Andrij Sadowy. - Rosja atakuje i zabija zwykłych ludzi - mówił.

Jak dodał, "dzisiaj Lwów to największy hub na świecie, który przyjmuje uchodźców". Podkreślił przy tym, że w mieście jest obecnie około 100 różnych ambasad. - We Lwowie nie ma obiektów militarnych, wszystkie były wyprowadzone z miasta przed 24 lutego - mówił Sadowy. Jego zdaniem, trzeba zrozumieć, że "to jest taka polityka Rosji, by atakować cywilów".