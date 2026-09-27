Świat Żołnierze ranni podczas ćwiczeń. Przypadkowo się ostrzelali Oprac. Kuba Koprzywa |

Centrum Rygi Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Ministerstwo obrony Włoch

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Do incydentu doszło w piątek późnym popołudniem w wojskowej bazie treningowej Adażi. Rannych zostało czterech żołnierzy z włoskiego 11. Regimentu Bersaglieri.

Włoscy żołnierze wzajemnie się ostrzelali

Włosi zostali przewiezieni do szpitala w Rydze. Jeden z nich jest ciężko ranny, ale jego stan jest stabilny. Włoski dziennik "Il Sole 24 Ore" podał, że żołnierze byli w stanie sami poinformować o wypadku swoje rodziny.

Resort obrony Włoch poinformował, że przypadkowo jeden włoski pojazd opancerzony ostrzelał drugi, taki sam pojazd. Według "Il Sole 24 Ore" salwa z broni maszynowej została wystrzelona z pojazdu typu Dardo i trafiła żołnierzy jadących pojazdem tego samego typu.

Pojazd VCC "Dardo" Źródło zdjęcia: Ministerstwo obrony Włoch

Wszczęto śledztwo, które ma ustalić okoliczności i przyczyny wypadku - przekazał "Il Sole 24 Ore".