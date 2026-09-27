Żołnierze ranni podczas ćwiczeń. Przypadkowo się ostrzelali
Do incydentu doszło w piątek późnym popołudniem w wojskowej bazie treningowej Adażi. Rannych zostało czterech żołnierzy z włoskiego 11. Regimentu Bersaglieri.
Włoscy żołnierze wzajemnie się ostrzelali
Włosi zostali przewiezieni do szpitala w Rydze. Jeden z nich jest ciężko ranny, ale jego stan jest stabilny. Włoski dziennik "Il Sole 24 Ore" podał, że żołnierze byli w stanie sami poinformować o wypadku swoje rodziny.
Resort obrony Włoch poinformował, że przypadkowo jeden włoski pojazd opancerzony ostrzelał drugi, taki sam pojazd. Według "Il Sole 24 Ore" salwa z broni maszynowej została wystrzelona z pojazdu typu Dardo i trafiła żołnierzy jadących pojazdem tego samego typu.
Wszczęto śledztwo, które ma ustalić okoliczności i przyczyny wypadku - przekazał "Il Sole 24 Ore".
Źródło: PAP