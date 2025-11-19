Szczątki drona na łotewskiej plaży

Łotewskie władze i armia poinformowały w środę, że na plaży w dzielnicy w Lipawie znaleziono szczątki drona. Na miejscu czynności prowadziła policja i wojsko.
Szczątki dronów na łotewskim wybrzeżu
W specjalnym komunikacie łotewskie władze zapewniły, że obiekt nie stanowi zagrożenia dla obywateli. Przypomniano, że w ciągu ostatnich tygodni wody Bałtyku wielokrotnie wyrzucały na brzeg łotewskich plaż szczątki lub części rosyjskich dronów. W drugiej połowie września części drona odnaleziono na brzegu przy mieście Windawa, położonej w północno-zachodniej części Łotwy.
Agencja LETA przypomniała też, że na początku września nad terytorium Polski wtargnęły rosyjskie drony. Podkreślono, że do ich zestrzelenia poderwano wówczas polskie F-16 i natowskie F-35 oraz że był to pierwszy przypadek zestrzelenia rosyjskich bezzałogowców nad terytorium państwa należącego do NATO.
Autorka/Autor: sz/kg
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: x.com/@Latvijas_armija