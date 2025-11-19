Szczątki drona na łotewskiej plaży

Musijenko: wysłanie dronów nad Polskę to nie była spontaniczna decyzja Rosji Źródło: TVN24

Łotewskie władze i armia poinformowały w środę, że na plaży w dzielnicy w Lipawie znaleziono szczątki drona. Na miejscu czynności prowadziła policja i wojsko.

Szczątki drona znalezione na Łotwie Źródło: x.com/@Latvijas_armija

Szczątki dronów na łotewskim wybrzeżu

W specjalnym komunikacie łotewskie władze zapewniły, że obiekt nie stanowi zagrożenia dla obywateli. Przypomniano, że w ciągu ostatnich tygodni wody Bałtyku wielokrotnie wyrzucały na brzeg łotewskich plaż szczątki lub części rosyjskich dronów. W drugiej połowie września części drona odnaleziono na brzegu przy mieście Windawa, położonej w północno-zachodniej części Łotwy.

Agencja LETA przypomniała też, że na początku września nad terytorium Polski wtargnęły rosyjskie drony. Podkreślono, że do ich zestrzelenia poderwano wówczas polskie F-16 i natowskie F-35 oraz że był to pierwszy przypadek zestrzelenia rosyjskich bezzałogowców nad terytorium państwa należącego do NATO.

