Redakcja poleca:

Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Świat

Szczątki drona na łotewskiej plaży

Szczątki drona znalezione na Łotwie
Musijenko: wysłanie dronów nad Polskę to nie była spontaniczna decyzja Rosji
Źródło: TVN24
Na plaży w zachodniej Łotwie Morze Bałtyckie wyrzuciło szczątki drona - poinformowały łotewskie władze i wojsko. To nie pierwszy przypadek, kiedy na łotewskim brzegu odnaleziono fragmenty bezzałogowca.

Łotewskie władze i armia poinformowały w środę, że na plaży w dzielnicy w Lipawie znaleziono szczątki drona. Na miejscu czynności prowadziła policja i wojsko.

Szczątki drona znalezione na Łotwie
Szczątki drona znalezione na Łotwie
Źródło: x.com/@Latvijas_armija

Szczątki dronów na łotewskim wybrzeżu

W specjalnym komunikacie łotewskie władze zapewniły, że obiekt nie stanowi zagrożenia dla obywateli. Przypomniano, że w ciągu ostatnich tygodni wody Bałtyku wielokrotnie wyrzucały na brzeg łotewskich plaż szczątki lub części rosyjskich dronów. W drugiej połowie września części drona odnaleziono na brzegu przy mieście Windawa, położonej w północno-zachodniej części Łotwy.

Agencja LETA przypomniała też, że na początku września nad terytorium Polski wtargnęły rosyjskie drony. Podkreślono, że do ich zestrzelenia poderwano wówczas polskie F-16 i natowskie F-35 oraz że był to pierwszy przypadek zestrzelenia rosyjskich bezzałogowców nad terytorium państwa należącego do NATO.

OGLĄDAJ: Czego dowiedziała się Rosja podczas nalotu dronów na Polskę i kto wygrał tę noc?
Rosyjskie drony

Czego dowiedziała się Rosja podczas nalotu dronów na Polskę i kto wygrał tę noc?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: sz/kg

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: x.com/@Latvijas_armija

ŁotwaDronyMorze Bałtyckie
