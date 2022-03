Założyciel WikiLeaks Julian Assange wziął ślub ze Stellą Moris. Ceremonia odbyła się w zakładzie karnym

Julian Assange i Stella Moris powiedzieli sobie "tak" we środę, w murach zakładu karnego Belmarsh w Londynie. W uroczystości mogła wziąć udział tylko garstka gości. Po ślubie panna młoda wyszła do tłumu zgromadzonego przed zakładem, pokroiła tort i wygłosiła wzruszające przemówienie.

Przez wiele lat tworzyli związek, teraz zdecydowali się na kolejny krok. We środę założyciel "WikiLeaks" Julian Assange i jego narzeczona Stella Moris wzięli ślub. O tym, kiedy uroczystość się odbędzie i w jaki sposób będzie przebiegać, poinformował we wtorek w oświadczeniu zespół medialny WikiLeaks.

W uroczystości mogła wziąć udział ograniczona liczba osób EPA

W więzieniu garstka gości, przed zakładem zwolennicy pary

Uroczystość odbyła się w więzieniu Belmarsh, w południowo-wschodnim Londynie. To zakład karny dla mężczyzn. Assange przebywa tam od 2019 roku. Ceremonia miała charakter prywatny. Para musiała uzyskać na nią zgodę. Jak podaje CNN, powołując się na zespół Wikileaks, w ślubie mogło wziąć udział tylko czterech gości i dwóch świadków oraz dwóch ochroniarzy. Zaproszeni goście musieli opuścić teren placówki zaraz po uroczystości, mimo że wszystko odbywało się w porze odwiedzin osadzonych.

Na zdjęciach, które pojawiły się w mediach społecznościowych, widać, że Stella Moris była ubrana w tradycyjną długą białą suknię. Kreacja jest autorstwa czołowej brytyjskiej projektantki Vivienne Westwood. Nie opublikowano za to żadnych fotografii z samej uroczystości. Według The Guardian, miało to być spowodowane względami bezpieczeństwa. Władze więzienia miały wskazywać, że publikowanie zdjęć z wnętrza zakładu może stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa placówki. Na próżno szukać zdjęcia, na którym jest i Stella, i Julian.

Panna młoda wyszła przed zakład karny i pokroiła tort EPA

"Nasza miłość nas poprowadzi"

Po zakończeniu ceremonii ślubnej Stella Moris wyszła przed zakład w Belmarsh, gdzie zgromadzili się zwolennicy pary. Jak pisze The Guardian, Moris wygłosiła wzruszające przemówienie do tłumu. Powstrzymując łzy powiedziała: "Jestem bardzo szczęśliwa, ale bardzo smutna… Chciałabym, żeby tu był… To, przez co przechodzimy, jest nieludzkie". I dodała: "(Julian - przyp. red.) jest najbardziej niesamowitą osobą na świecie i powinien być wolny. Ale nasza miłość nas poprowadzi".

Assange i Moris mają dwóch synów.

Stany Zjednoczone chcą ekstradycji Assange`a

O Julianie Assange`u zrobiło się głośno w 2010 roku w związku z opublikowaniem przez WikiLeaks tysięcy tajnych dokumentów, dotyczących wojen w Afganistanie i Iraku, co - jak przekonują oskarżyciele - naraziło na niebezpieczeństwo życie wielu ludzi. Prokuratorzy w USA postawili 50-letniemu Assange'owi, który pochodzi z Australii, 17 zarzutów szpiegostwa i jeden przestępstwa komputerowego, za które łącznie grozi mu do 175 lat więzienia. Twierdzi on, że zarzuty są motywowane politycznie.

USA domagają się ekstradycji Assange'a. W grudniu 2021 roku Wysoki Trybunał uwzględnił skargę władz USA, które odwołały się od jego wcześniejszej decyzji, mówiącej, że Assange nie powinien zostać poddany ekstradycji ze względu na realne i trwałe ryzyko samobójstwa.

W połowie marca media informowały, że Assange nie uzyskał zgody na złożenie apelacji do brytyjskiego Sądu Najwyższego przeciw decyzji Wysokiego Trybunału o zgodzie na jego ekstradycję do USA. "Wniosek został oddalony przez Sąd Najwyższy, a podany powód jest taki, że wniosek nie podniósł spornej kwestii prawnej" - ogłosił Sąd Najwyższy w Londynie.

Co teraz? Decyzja o ekstradycji musi zostać podpisana przez szefową resortu spraw wewnętrznych Priti Patel. Według Reutersa Assange może jeszcze spróbować zakwestionować decyzję w drodze kontroli sądowej. Obejmuje ona badanie przez sędziego zasadności decyzji organu publicznego. Z kolei, jak pisze Associated Press, Assange będzie też mógł starać się o wniesienie swojej sprawy do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Julian Assange jest założycielem WikiLeaks Cancillería del Ecuador/Wikimedia CC BY 2.0

Autor:aa//az

Źródło: BBC, The Guardian, PAP, TVN24