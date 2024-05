Gitanas Nauseda ponownie wybrany na prezydenta Litwy. Kim jest

Gitanas Nauseda wygrał w niedzielę drugą turę wyborów prezydenckich na Litwie. 60-letni polityk, który ubiegał się o reelekcję, jest ekonomistą i doktorem nauk społecznych. To polityk proeuropejski, aktywnie zabiegający o zwiększenie bezpieczeństwa w regionie oraz wsparcie dla Ukrainy w jej wojnie obronnej z Rosją.

Ubiegający się o reelekcję na stanowisku prezydenta Litwy Gitanas Nauseda od początku był bezspornym faworytem wyborów . Wstępne wyniki Głównej Komisji Wyborczej pokazują, że zdobył on około 80 procent głosów, a jego rywalka, premier Ingrida Szimonyte - około 20 procent. Frekwencja podczas niedzielnego głosowania wyniosła 53,43 proc

Polska wśród "najbliższych sojuszników"

- Uzyskałem wielki mandat zaufania i doskonale zdaję sobie sprawę, że będę musiał to pielęgnować - powiedział wieczorem Nauseda dziennikarzom. - Teraz, gdy mam pięcioletnie doświadczenie, wierzę, że będę w stanie wykorzystać ten skarb we właściwy sposób, przede wszystkim do osiągnięcia celów, między innymi dobrobytu dla wszystkich mieszkańców Litwy - dodał.