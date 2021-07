Stan wyjątkowy na Litwie? Powodem fala nielegalnych migrantów z Białorusi

O rozważenie wprowadzenia stanu wyjątkowego na litewskiej granicy z Białorusią zwróciła się do rządu szefowa MSW Litwy Agne Bilotaite. Powodem jest fala nielegalnych imigrantów, którzy przybywają z Białorusi. Minister wyjaśniła, że decyzja taka wymaga zaangażowania armii, dlatego jej resort "nie może podjąć takiej decyzji samodzielnie".

Według władz w Wilnie masowy napływ na Litwę migrantów z Iraku, Syrii i krajów Afryki przez terytorium Białorusi to efekt celowych działań rządu w Mińsku w celu wywołania kryzysu na Litwie. Szefowa MSW Agne Bilotaite zwróciła się we wtorek do rządu o rozważenie możliwości wprowadzenia stanu wyjątkowego na terenach graniczących z Białorusią.