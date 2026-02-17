Wypadek polskiego autokaru na Słowacji. Kierowca nie żyje

Wypadek polskiego autokaru na Słowacji Źródło: TVN24

Do wypadku doszło we wtorek rano na drodze I/59 w gminie Liptowska Osada. Jak podała policja regionu żylińskiego, kierowca autobusu jadąc w kierunku Rużomberka - Bańskiej Bystrzycy, z niewiadomych przyczyn zjechał na przeciwną stronę jezdni, gdzie zderzył się z nadjeżdżającą ciężarówką przewożącą drewno. Według lokalnych mediów to polski autokar jadący z Krakowa.

"Kierowca autobusu został ranny i zmarł na miejscu. Po zderzeniu w autobusie doszło do pożaru. Autobusem podróżowało 26 pasażerów różnych narodowości, którym udało się wysiąść przed pożarem. Dwoje z nich trafiło do szpitala na dalsze leczenie" – czytamy w komunikacie.

Słowacka policja wszczęła śledztwo

Policja podaje, że kierowca ciężarówki był trzeźwy. "Na miejsce wezwano eksperta z zakresu transportu drogowego. Zlecona zostanie sekcja zwłok zmarłego mężczyzny" - przekazały słowackie służby.

Przełęcz Donovaly była całkowicie zamknięta i nieprzejezdna na czas usuwania skutków wypadku.

Opracowanie Anna Winiarska /tok