Świat

Wypadek polskiego autokaru na Słowacji. Kierowca nie żyje

Źródło: TVN24
W Liptowskiej Osadzie, kilkadziesiąt kilometrów od granicy z Polską, doszło do tragicznego wypadku autokaru z Krakowa. Pojazd zderzył się z ciężarówką. Jedna osoba zginęła, kilkadziesiąt zostało rannych.

Do wypadku doszło we wtorek rano na drodze I/59 w gminie Liptowska Osada. Jak podała policja regionu żylińskiego, kierowca autobusu jadąc w kierunku Rużomberka - Bańskiej Bystrzycy, z niewiadomych przyczyn zjechał na przeciwną stronę jezdni, gdzie zderzył się z nadjeżdżającą ciężarówką przewożącą drewno. Według lokalnych mediów to polski autokar jadący z Krakowa.

"Kierowca autobusu został ranny i zmarł na miejscu. Po zderzeniu w autobusie doszło do pożaru. Autobusem podróżowało 26 pasażerów różnych narodowości, którym udało się wysiąść przed pożarem. Dwoje z nich trafiło do szpitala na dalsze leczenie" – czytamy w komunikacie.

Źródło: Polícia SR - Žilinský kraj / Facebook

Słowacka policja wszczęła śledztwo

Policja podaje, że kierowca ciężarówki był trzeźwy. "Na miejsce wezwano eksperta z zakresu transportu drogowego. Zlecona zostanie sekcja zwłok zmarłego mężczyzny" - przekazały słowackie służby.

Przełęcz Donovaly była całkowicie zamknięta i nieprzejezdna na czas usuwania skutków wypadku.

Opracowanie Anna Winiarska /tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Polícia SR - Žilinský kraj / Facebook

