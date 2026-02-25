Logo strona główna
Liczby nie kłamią? To zobaczcie, jak "pranie danych" sprzyja Rosji

Michał Istel
Michał Istel
Są takie anglojęzyczne profile w mediach społecznościowych, gdzie prezentowane dane zadziwiająco pasują do rosyjskiej wizji świata
Są takie anglojęzyczne profile w mediach społecznościowych, gdzie prezentowane dane zadziwiająco pasują do rosyjskiej wizji świata
Źródło: Shutterstock
Z jednej strony Rosja z bogatą historią, inteligentnymi mieszkańcami i mocną gospodarką - z drugiej strony biedna Ukraina z obywatelami pogrążonymi w depresji. To nie materiał kremlowskiej telewizji, tylko świat kreowany za pomocą danych na popularnych kontach ze statystykami. No bo kto nie lubi czytać "ciekawych rankingów"? Artykuł dostępny w subskrypcji

Po zakończeniu tak wielkich imprez jak XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie Milano Cortina 2026 przychodzi czas na podsumowania i statystyki. Ukazało się ich ostatnio wiele, na różne sposoby porównujących wyniki poszczególnych państw. A na przykład profil Świat statystyk podaje, że "pomimo istnienia zaledwie 69 lat, Związek Radziecki nadal zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji medalowej wszech czasów na igrzyskach olimpijskich".

Zaraz zaraz: Związek Radziecki? Owszem, popularne na platformie X konto Świat statystyk w opublikowanym 15 lutego 2026 roku zestawieniu naprawdę ujął Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Autor posta informował też, że ZSRR wyprzedza Wielką Brytanię o niecałe 200 medali.

Myślisz sobie: "OK, trochę to dziwne, że akurat teraz wyciągnięto dane o Związku Radzieckim, no ale w końcu to konto statystyczne, więc do tego właśnie służy...". Jednak służy też do czegoś innego. Postem o Związku Radzieckim szybko zainteresowały się rosyjskojęzyczne profile na Facebooku i Telegramie, podając go dalej, by tę "ciekawostkę statystyczną" zobaczyło jak najwięcej osób. Tłumaczenia rosyjskich wpisów trafiły też na polskojęzyczne prorosyjskie konta. W ten sposób informacja o potędze sportowej Związku Radzieckiego pojawiła się obok doniesień o tym, że "Unia Europejska nie ma pieniędzy na utrzymanie krajów graniczących z Rosją".

Polski wpis o osiągnieciach ZSRR przetłumaczono bezpośrednio z rosyjskiego
Polski wpis o osiągnieciach ZSRR przetłumaczono bezpośrednio z rosyjskiego
Źródło: x.com

Administrator konta Świat statystyk tylko na pierwszy rzut oka publikuje neutralne ciekawostki statystyczne. W rzeczywistości profil ten jest elementem rosyjskiej wojny hybrydowej. I przykładem na to, że nawet jeśli liczby nie kłamią, to na niektóre konta ze statystykami trzeba dziś uważać. Specjaliści nazywają ten mechanizm "praniem danych".

Michał Istel
Michał Istel
Dziennikarz serwisu Konkret24
