Liczby nie kłamią? To zobaczcie, jak "pranie danych" sprzyja Rosji

Po zakończeniu tak wielkich imprez jak XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie Milano Cortina 2026 przychodzi czas na podsumowania i statystyki. Ukazało się ich ostatnio wiele, na różne sposoby porównujących wyniki poszczególnych państw. A na przykład profil Świat statystyk podaje, że "pomimo istnienia zaledwie 69 lat, Związek Radziecki nadal zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji medalowej wszech czasów na igrzyskach olimpijskich".
Zaraz zaraz: Związek Radziecki? Owszem, popularne na platformie X konto Świat statystyk w opublikowanym 15 lutego 2026 roku zestawieniu naprawdę ujął Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Autor posta informował też, że ZSRR wyprzedza Wielką Brytanię o niecałe 200 medali.
Myślisz sobie: "OK, trochę to dziwne, że akurat teraz wyciągnięto dane o Związku Radzieckim, no ale w końcu to konto statystyczne, więc do tego właśnie służy...". Jednak służy też do czegoś innego. Postem o Związku Radzieckim szybko zainteresowały się rosyjskojęzyczne profile na Facebooku i Telegramie, podając go dalej, by tę "ciekawostkę statystyczną" zobaczyło jak najwięcej osób. Tłumaczenia rosyjskich wpisów trafiły też na polskojęzyczne prorosyjskie konta. W ten sposób informacja o potędze sportowej Związku Radzieckiego pojawiła się obok doniesień o tym, że "Unia Europejska nie ma pieniędzy na utrzymanie krajów graniczących z Rosją".
Administrator konta Świat statystyk tylko na pierwszy rzut oka publikuje neutralne ciekawostki statystyczne. W rzeczywistości profil ten jest elementem rosyjskiej wojny hybrydowej. I przykładem na to, że nawet jeśli liczby nie kłamią, to na niektóre konta ze statystykami trzeba dziś uważać. Specjaliści nazywają ten mechanizm "praniem danych".