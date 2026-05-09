Leon XIV podbija internet. Buty papieża zwróciły uwagę
Białe najki zestawione z kościelną szatą - takie zdjęcie Leona XIV robi furorę.
Leon XIV w butach Nike
Zapewne pamiętacie jeszcze "zdjęcia" papieża Franciszka w puchowej kurtce czy sportowych butach, które też były hitem, ale zostały wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
Tym razem kadr przedstawiający papieża w nietypowej stylizacji pochodzi ze zwiastuna filmu dokumentalnego, który udostępniła sama Stolica Apostolska. "Film opowiada o 18 latach, które w sumie Leon XIV spędził w Rzymie przed wyborem" - podaje portal Vatican News. W tym czasie studiował, a później pracował - był przełożonym generalnym Zakonu św. Augustyna, uczył młodzież.
Papieża w sportowych butach zobaczycie w 52 sekundzie filmu. Jak donosi między innymi Vanity Fair, to model retro - Nike Franchise Low Plus.
Źródło: Vatican News, Vanity Fair, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: CIRO FUSCO/EPA/PAP, Vatican News