Świat Leon XIV podbija internet. Buty papieża zwróciły uwagę Oprac. Milena Zawiślińska |

Marco Rubio spotkał się z papieżem Leonem XIV Źródło: Reuters

Białe najki zestawione z kościelną szatą - takie zdjęcie Leona XIV robi furorę.

Kadr z filmu dokumentalnego "Leone a Roma" Źródło: Vatican News

Leon XIV w butach Nike

Zapewne pamiętacie jeszcze "zdjęcia" papieża Franciszka w puchowej kurtce czy sportowych butach, które też były hitem, ale zostały wygenerowane przez sztuczną inteligencję.

Tym razem kadr przedstawiający papieża w nietypowej stylizacji pochodzi ze zwiastuna filmu dokumentalnego, który udostępniła sama Stolica Apostolska. "Film opowiada o 18 latach, które w sumie Leon XIV spędził w Rzymie przed wyborem" - podaje portal Vatican News. W tym czasie studiował, a później pracował - był przełożonym generalnym Zakonu św. Augustyna, uczył młodzież.

Papieża w sportowych butach zobaczycie w 52 sekundzie filmu. Jak donosi między innymi Vanity Fair, to model retro - Nike Franchise Low Plus.

Pierwszy rok Leona XIV

Papież Leon XIV świętował właśnie rok swojego urzędowania. Czy spełnił pokładane w nim nadzieje? Jak jest oceniany?

