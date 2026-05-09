Świat

Leon XIV podbija internet. Buty papieża zwróciły uwagę

Papież Leon
Marco Rubio spotkał się z papieżem Leonem XIV
Źródło: Reuters
Papież Leon XIV został uchwycony butach sportowych Nike Franchise Low Plus. Zdjęcie, które podbija internet, to kadr z filmu dokumentalnego "Leon w Rzymie". Film traktuje o czasach, zanim Robert Prevost został papieżem.

Białe najki zestawione z kościelną szatą - takie zdjęcie Leona XIV robi furorę.

Kadr z filmu dokumentalnego "Leone a Roma"
Źródło: Vatican News

Leon XIV w butach Nike

Zapewne pamiętacie jeszcze "zdjęcia" papieża Franciszka w puchowej kurtce czy sportowych butach, które też były hitem, ale zostały wygenerowane przez sztuczną inteligencję.

Tym razem kadr przedstawiający papieża w nietypowej stylizacji pochodzi ze zwiastuna filmu dokumentalnego, który udostępniła sama Stolica Apostolska. "Film opowiada o 18 latach, które w sumie Leon XIV spędził w Rzymie przed wyborem" - podaje portal Vatican News. W tym czasie studiował, a później pracował - był przełożonym generalnym Zakonu św. Augustyna, uczył młodzież.

Papieża w sportowych butach zobaczycie w 52 sekundzie filmu. Jak donosi między innymi Vanity Fair, to model retro - Nike Franchise Low Plus.

Pierwszy rok Leona XIV

Papież Leon XIV świętował właśnie rok swojego urzędowania. Czy spełnił pokładane w nim nadzieje? Jak jest oceniany? Przeczytasz w tekście Tomasza P. Terlikowskiego w TVN24+.

Źródło: Vatican News, Vanity Fair, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: CIRO FUSCO/EPA/PAP, Vatican News

Papież Leon XIV
Milena Zawiślińska
Dziennikarka tvn24.pl
