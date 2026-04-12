Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat
|

Nie ufaj fleszom. Wyniki, które wprawiły w osłupienie

Marcin Choiński
Marcin Choiński
Tim Duncan (z lewej) i jego popisowe zagranie
Tim Duncan (z lewej) i jego popisowe zagranie
Źródło: LARRY W. SMITH/PAP/EPA
To co widzimy i mierzymy, rzadko jest tym, co naprawdę się liczy. Czego sport może nas nauczyć o życiu? I dlaczego w NBA 126 bloków Tima Duncana było więcej warte niż 231 efektownych bloków Dwighta Howarda?

Był rok 2010. MIT Sloan Sports Analytics Conference, najważniejszy coroczny zjazd analityków sportowych na świecie. John Huizinga, profesor biznesu z Uniwersytetu w Chicago, zaprezentował wyniki badania, które wprawiły salę w osłupienie.

Huizinga i jego współpracownik Sandy Weil przez kilka lat budowali własną bazę danych. Przeanalizowali około 1,6 mln posiadań piłki z siedmiu sezonów NBA. Ich cel był prosty: odpowiedzieć na pytanie, które w koszykówce nigdy wcześniej nie zostało zadane z taką precyzją. Ile naprawdę jest wart blok?

Nie liczba bloków. Nie spektakularność

Wynik był jednoznaczny i zaskakujący zarazem. Najbardziej wartościowe bloki w lidze należały do Tima Duncana. Najmniej wartościowe do Dwighta Howarda. Tego samego Dwighta Howarda, który w tamtym czasie był powszechnie uważany za najlepszego blokującego w NBA (co potwierdzało jego pierwsze miejsce w rankingu liczby bloków) i właśnie zdobywał kolejne nagrody dla defensywnego gracza roku.

Żeby zrozumieć, dlaczego to odkrycie było tak uderzające, trzeba przypomnieć sobie (lub sprawdzić, jeśli nie jest się kibicem weteranem), kim był Dwight Howard w szczycie swojej kariery.

Howard był fenomenem atletycznym. Wysoki, potężnie zbudowany, dysponujący refleksem kota i skocznością, o jakiej większość koszykarzy może tylko marzyć. Gdy wchodził pod kosz, rywale dosłownie schodzili mu z drogi, bo wiedzieli, co ich czeka. Jego bloki trafiały na okładki magazynów i na listy najefektowniejszych akcji roku.

Liczby zdawały się to potwierdzać. W sezonie 2008/2009 Howard zanotował aż 231 bloków (prawie 3 bloki na mecz)i był liderem całej ligi. Był mierzalnie najlepszy.

Z tego artykułu dowiesz się:
  • Dlaczego liczba bloków nie oddaje ich prawdziwej wartości w koszykówce?
  • Co sprawia, że niektóre działania są przeceniane tylko dlatego, że są bardziej efektowne?
  • Jakie wnioski z NBA można przenieść do zarządzania, medycyny czy polityki?

Tim Duncan w tym samym sezonie zanotował prawie o połowę mniej - 126 bloków (1,7 bloku na mecz) i zajmował 11. miejsce w ligowym rankingu. O 105 bloków mniej. Rzadziej pojawiał się w telewizji, rzadziej lądował na okładkach. Ciszej. Bez fajerwerków. Często zamiast efektownie strącić piłkę w trybuny, lekko zmieniał jej tor, a ta trafiała w ręce jego partnera.

Pytanie, którego nikt nie zadał

Huizinga i Weil zapytali o coś, co wydaje się oczywiste, ale w praktyce sportowej prawie nigdy nie było mierzone: co dzieje się po bloku i jak to wpływa na wartość tego zagrania?

Marcin Choiński
Marcin Choiński
Dyrektor ds. Danych i AI, TVN WBD
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica