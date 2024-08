Nie tylko "wymiana informacji o wagnerowcach". Ukraińcy mieli szkolić malijskich rebeliantów

Dziennik "Le Monde" przypomniał, że 27 lipca br. kolumna malijskich żołnierzy i rosyjskich najemników z Grupy Wagnera trafiła w zasadzkę , zorganizowaną przez rebeliantów z grupy etnicznej Tauregów, działających na północy Mali. Do walk miało dojść w rejonie miejscowości Tinzaouaten, nieopodal granicy Mali z Algierią .

"Le Monde" odnotował, że straty wagnerowców są trudne do oszacowania. "Według dowódcy wojskowego Tuaregów, z którym skontaktowano się dzień po walkach, zginęło około pięćdziesięciu rosyjskich najemników, a dwóch wzięto do niewoli. W późniejszym komunikacie ruch rebeliantów Stałe Strategiczne Ramy Pokoju, Bezpieczeństwa i Rozwoju (CSP-PSD) ogłosił, że ​​zginęło co najmniej 84 wagnerowców i 47 żołnierzy armii malijskiej" - napisał francuski dziennik.