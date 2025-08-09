To "jedna z najdziwniejszych relacji we współczesnej dyplomacji"

Trump: Odbyłem kilka bardzo dobrych rozmów z Putinem. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że możemy zakończyć tę rundę Źródło: Reuters

Autor artykułu zwrócił uwagę, że Trump wielokrotnie zapewniał, że utrzymuje dobre relacje z Putinem. "Putin mnie szanuje, a ja szanuję Putina" - cytował Trumpa w swojej książce "Wojna" dziennikarz Bob Woodward. Zarazem jego rosyjski odpowiednik nie był tak wylewny w opisywaniu swojej relacji z Trumpem.

"Le Figaro" podkreślił, że Trump utrzymywał prywatną relację z Putinem po opuszczeniu Białego Domu. Woodward w swojej książce ujawnił, że Trump i Putin odbyli siedem prywatnych rozmów telefonicznych między 2021 a 2024 rokiem.

Wygrywając ubiegłoroczne wybory prezydenckie, Trump wielokrotnie podkreślał, że do rosyjskiej inwazji by nie doszło, gdyby to on rządził, bo ma dobre relacje z Kremlem. Po objęciu urzędu amerykański prezydent zaapelował bezpośrednio do Putina, aby razem z nim skończył tę wojnę. Jednocześnie USA poparły wraz z Rosją w Radzie Bezpieczeństwa ONZ rezolucję apelującą o zakończenie wojny, ale bez krytyki Rosji.

"Władimirze przestań"

Zdaniem gazety sama świadomość tego, że Putin może mieć odmienne plany, wprawia Trumpa w złość, co pokazało spotkanie w gabinecie owalnym z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Wówczas ten zapytał amerykańskiego prezydenta, "co by było, gdyby Rosja jednak nie dotrzymała słowa?", co spowodowało kłótnię z udziałem wiceprezydenta USA J.D. Vance’a. Momentem zmiany w postrzeganiu Putina przez Trumpa miał być wpis z końca kwietnia na X, w którym prezydent USA napisał 'Władimirze przestań". "Le Figaro" zaznaczył, że brak reakcji ze strony Rosji popchnął Trumpa do wystosowania Putinowi 50-dniowego ultimatum.

Po tym, jak Trump skrócił ultimatum do 8 sierpnia, według Amerykanów strona rosyjska poprosiła o spotkanie Trumpa z Putinem. "Le Figaro" ocenił, że ten rozwój wydarzeń zdaje się po raz kolejny przywracać nadzieję Trumpowi, że rozwiązanie leży na drodze dyplomacji.

Zdaniem "Le Figaro" relacja Trumpa i Putina jest "jedną z najdziwniejszych we współczesnej dyplomacji".

Trump i Putin spotkają się 15 sierpnia na Alasce. Artykuł francuskiego dziennika ukazał się jeszcze przed ogłoszeniem tego spotkania.

