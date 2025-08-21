Ławrow: gwarancje bezpieczeństwa tylko z udziałem Rosji, Chin i Zachodu

Siergiej Ławrow na Alasce w swetrze z napisem ZSRR Źródło: Nexta, Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

> Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w czwartek nad ranem o "aktywności" rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu, związanej z uderzeniami na Ukrainę. "Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie, a systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" - czytamy.

> Ukraińska Pravda podała, że w środę wieczorem rosyjskie wojsko zaatakowało dronami kilka regionów Ukrainy, w tym obwód dniepropietrowski czy charkowski. Poinformowała też, że Rosja wysłała myśliwiec MiG-31K, przenoszący pocisk hipersoniczny Kindżał. W całym kraju ogłoszono alarmy. W Kijowie - jak przekazał Witalij Kliczko - działały siły obrony przeciwlotniczej. Zaapelował też do mieszkańców o pozostanie w schronach. Podobnie było w obwodzie lwowski. W samym Lwowie - informował mer Andrij Sadowy - słychać było eksplozje.

Myśliwiec MiG-31K z podwieszonym pociskiem Kindżał (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: Shutterstock

> Kreml popiera gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, ale udzielone przez Rosję, Chiny i państwa zachodnie. Kijów musi zrezygnować ze starań o wejście do NATO - oświadczył na konferencji prasowej w Moskwie rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow.

> Znając historię Estonii i Rosję, to można ją powstrzymać jedynie siłą i jednością, a do tego potrzebna jest Wielka Brytania, Francja, wszyscy w Europie i z różnych części świata, także Estonia – powiedział szef estońskiego rządu Kristen Michal.

Rubio i Ławrow na szczycie ASEAN Źródło: PAP/EPA/FAZRY ISMAIL

> Ukraiński atak dronów spowodował przerwy w dostawach prądu na obszarach obwodu zaporoskiego, znajdujących się pod kontrolą Rosji - poinformował przydzielony z Moskwy gubernator.

> "NATO-light"- tak Bloomberg nazwał przedstawioną przez premier Włoch Giorgię Meloni propozycję gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy według modelu artykułu 5. Sojuszu Północnoatlantyckiego. Plan ten według nieoficjalnych doniesień przewiduje udzielenie szybkiego wsparcia Ukrainie w razie ponownego ataku ze strony Rosji.

> Siły Powietrzne Ukrainy poinformowały, że w nocy z wtorku na środę obrona powietrzna zniszczyła jedną rakietę balistyczną Iskander-M, 62 drony Shahed oraz drony-wabiki. Rosja wystrzeliła łącznie w kierunku Ukrainy 93 drony uderzeniowe i dwie rakiety Iskander-M. Odnotowano trafienia pocisków i dronów w 20 lokalizacjach na północy i wschodzie kraju - podano w komunikacie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD