PODSUMOWANIE

Ławrow: gwarancje bezpieczeństwa tylko z udziałem Rosji, Chin i Zachodu

Siergiej Ławrow
Siergiej Ławrow na Alasce w swetrze z napisem ZSRR
Źródło: Nexta, Reuters
Zbrojna inwazja Rosji na Ukrainę rozpoczęła się 1274 dni temu. Wieczorem w środę agresor przypuścił atak na kilka regionów. Ukraińskie siły obrony przeciwlotniczej operowały między innymi w Kijowie i obwodzie lwowskim. Kreml przekazał, że popiera gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, ale udzielone przez Rosję, Chiny i państwa zachodnie. Oto najważniejsze wydarzenia minionej doby wokół wojny w Ukrainie.

> Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w czwartek nad ranem o "aktywności" rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu, związanej z uderzeniami na Ukrainę. "Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie, a systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" - czytamy.

> Ukraińska Pravda podała, że w środę wieczorem rosyjskie wojsko zaatakowało dronami kilka regionów Ukrainy, w tym obwód dniepropietrowski czy charkowski. Poinformowała też, że Rosja wysłała myśliwiec MiG-31K, przenoszący pocisk hipersoniczny Kindżał. W całym kraju ogłoszono alarmy. W Kijowie - jak przekazał Witalij Kliczko - działały siły obrony przeciwlotniczej. Zaapelował też do mieszkańców o pozostanie w schronach. Podobnie było w obwodzie lwowski. W samym Lwowie - informował mer Andrij Sadowy - słychać było eksplozje.

Myśliwiec MiG-31K z podwieszonym pociskiem Kindżał (zdjęcie ilustracyjne)
Myśliwiec MiG-31K z podwieszonym pociskiem Kindżał (zdjęcie ilustracyjne)
Źródło: Shutterstock

> Kreml popiera gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, ale udzielone przez Rosję, Chiny i państwa zachodnie. Kijów musi zrezygnować ze starań o wejście do NATO - oświadczył na konferencji prasowej w Moskwie rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow.

> Znając historię Estonii i Rosję, to można ją powstrzymać jedynie siłą i jednością, a do tego potrzebna jest Wielka Brytania, Francja, wszyscy w Europie i z różnych części świata, także Estonia – powiedział szef estońskiego rządu Kristen Michal.

Rubio i Ławrow na szczycie ASEAN
Rubio i Ławrow na szczycie ASEAN
Źródło: PAP/EPA/FAZRY ISMAIL

> Ukraiński atak dronów spowodował przerwy w dostawach prądu na obszarach obwodu zaporoskiego, znajdujących się pod kontrolą Rosji - poinformował przydzielony z Moskwy gubernator.

> "NATO-light"- tak Bloomberg nazwał przedstawioną przez premier Włoch Giorgię Meloni propozycję gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy według modelu artykułu 5. Sojuszu Północnoatlantyckiego. Plan ten według nieoficjalnych doniesień przewiduje udzielenie szybkiego wsparcia Ukrainie w razie ponownego ataku ze strony Rosji.

> Siły Powietrzne Ukrainy poinformowały, że w nocy z wtorku na środę obrona powietrzna zniszczyła jedną rakietę balistyczną Iskander-M, 62 drony Shahed oraz drony-wabiki. Rosja wystrzeliła łącznie w kierunku Ukrainy 93 drony uderzeniowe i dwie rakiety Iskander-M. Odnotowano trafienia pocisków i dronów w 20 lokalizacjach na północy i wschodzie kraju - podano w komunikacie.

pc

Autorka/Autor: asty/lulu

Źródło: PAP, Ukraińska Pravda, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Sergey Bobylev/EPA/PAP

UkrainaRosjaWojna w UkrainieAtak Rosji na Ukrainę
