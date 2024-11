Sześcioro turystów nie żyje. Policja zatrzymała pracowników hostelu

Policja zatrzymała kierownika i pracowników hostelu Nana Backpackers w Laosie. To tam zatrzymali się turyści, którzy zmarli po tym, jak najprawdopodobniej zatruli się metanolem. Władze ostrzegają podróżujących do Laosu przed spożywaniem lokalnego alkoholu.

We wtorek lokalne media poinformowały, że policja w Laosie zatrzymała kierownika i siedmiu innych pracowników hostelu turystycznego Nana Backpackers w popularnym turystycznym mieście Vang Vieng. Ma to związek ze śmiercią sześciorga turystów, którzy najprawdopodobniej zatruli się metanolem. W listopadzie zmarły dwie młode Dunki, Amerykanin, Brytyjka i dwie Australijki. Jak podaje BBC, wszyscy pili zanieczyszczony alkohol, a niektórzy z nich zatrzymali się w hostelu Nana Backpackers. Brytyjski portal podaje, że nie wiadomo, jak wiele innych osób jeszcze zachorowało. Jednak rządy wielu krajów, w tym Nowej Zelandii, Australii i Wielkiej Brytanii, ostrzegają swoich obywateli przed piciem napojów alkoholowych w Laosie.

Zaprzeczają, by serwowali alkohol z nielegalnych źródeł

Właściciele hostelu Nana Backpackers, który jest obecnie zamknięty, zaprzeczyli, by serwowali alkohol pochodzący z nielegalnych źródeł. Jednak w rozmowie z BBC turyści w miejscowości Vang Vieng przyznają, że unikają niegdyś popularnych darmowych drinków i alkoholu oferowanego turystom, bo obawiają się o swoje zdrowie. Rodzina zmarłej Australijki wystosowała oświadczenie dla mediów, w którym wyraziła nadzieję na jak najszybsze ustalenie przyczyn jej śmierci, tak by żadna inna rodzina "nie była zmuszona znosić cierpienia", przez które przechodzą bliscy 19-latki. "Mamy nadzieję, że władze dotrą do sedna tego, co się stało, tak szybko, jak to możliwe" - stwierdzili krewni zmarłej. ZOBACZ TEŻ: Groźna bakteria w koktajlu mlecznym. Nie żyją trzy osoby