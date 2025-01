Dysydent wyszedł z więzienia. Potwierdził najgorsze

Kubański dysydent Jose Daniel Ferrer trafił do więzienia podczas demonstracji z lipca 2021 r., które były największymi na wyspie od zakończenia rewolucji z 1959 roku. To zarazem jeden z pierwszych dysydentów zwolnionych dzięki mediacji Watykanu i USA . Na podstawie tej umowy na wolność mają w sumie wyjść 553 osoby.

W rozmowie z hiszpańskim dziennikiem "El Mundo" dysydent z dystansem odniósł się do oczekiwań społeczności międzynarodowej co do złagodzenia przez reżim w Hawanie stosunku do opozycji.