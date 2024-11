Jak przypomniało kubańskie Radio Marti rosyjskie władze zapowiedziały na początku listopada, że przekażą na wyspę paliwo, aby zaradzić panującemu tam kryzysowi energetycznemu. Kreml zadeklarował wówczas, że wesprze władze w Hawanie pożyczką na zakup co najmniej 80 tysięcy ton oleju napędowego.

Tankowce pochodzą z Liberii i Niemiec

Zgodnie z ustaleniami kubańskich mediów pierwszy tankowiec, który dotarł do portu w Matanzas, na zachodzie wyspy, to pływający pod banderą Liberii statek “Corossol”. Wyruszył on w rejs na karaibską wyspę z Rotterdamu 4 listopada wypełniony 88 tys. ton paliwa.