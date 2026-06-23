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- Dobrze pamiętam chwile i emocje, kiedy Orderem Orła Białego byli honorowani prezydenci Ukrainy, Leonid Kuczma i Wiktor Juszczenko. Nawet teraz, kiedy przypominam słowa, które wtedy padły: "wybaczamy i prosimy o wybaczenie", mam łzy w oczach. To był wspólny krok naprzód, z szacunkiem, zrozumieniem i powagą - mówi TVN24+ Olha Skotnikowa, ukraińska dziennikarka telewizyjna.

Po tamtych emocjach niewiele dziś zostało, a trudny dialog polsko-ukraiński - paradoksalnie - jest dziś trudniejszy, niż gdy żyli jeszcze świadkowie dzielących nas, tragicznych wydarzeń. Różnice w postrzeganiu tych wydarzeń obrazuje teraz, jak odmiennie Polacy i Ukraińcy zareagowali na decyzję Karola Nawrockiego o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego.