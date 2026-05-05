Świat

Krwawy atak Rosji na Ukrainę, wiele ofiar i rannych

Rosyjski atak na Zaporoże. Są ofiary śmiertelne
Rosja przeprowadziła atak na Zaporoże. Są ofiary śmiertelne
Źródło: Reuters
W wyniku rosyjskiego ataku na Zaporoże na południowym wschodzie Ukrainy zginęło co najmniej 12 osób - poinformowały miejscowe władze. Rosja przeprowadziła również ataki na Kramatorsk i Dniepr, gdzie również zginęli cywile.

Jak przekazał we wtorek szef władz wojskowych obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow, w wyniku rosyjskiego ataku na Zaporoże życie straciło 12 osób. Podał, że Rosjanie zaatakowali miasto kierowanymi bombami lotniczymi, uderzając w kilka przedsiębiorstw.

Źródło: x.com/@SESU_UA

Wydarzenia w Zaporożu komentował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jak podał, w sumie w rosyjskim ataku rannych zostało 37 osób. "To absolutnie cyniczny, pozbawiony jakiegokolwiek znaczenia militarnego atak terrorystyczny. Takie rosyjskie ataki na nasze miasta i wsie nie ustają ani na jeden dzień" - napisał.

Rosja przeprowadziła też atak w mieście Dniepr, w którego wyniku zginęły cztery osoby, oraz na Kramatorsk, gdzie zginęło pięciu cywili.

Kruche zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą

Rosja zaatakowała po tym, gdy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił w poniedziałek jednostronnie wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją, poczynając od północy z wtorku na środę.

Rozejm zapowiedziała również w poniedziałek strona rosyjska. Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, obowiązującego 8 i 9 maja.

Decyzja Kremla o zawieszeniu broni jest związana z obchodami rocznicy zwycięstwa stalinowskiego ZSRR nad hitlerowskimi Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, jak w Moskwie określa się tę część drugiej wojny światowej, w której ZSRR walczył po stronie koalicji antyhitlerowskiej w latach 1941-45.

Ostatni rozejm w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie ogłoszono z okazji prawosławnej Wielkanocy 11 i 12 kwietnia. Zawieszenie broni miało potrwać 32 godziny, było jednak od początku naruszane przez Rosję.

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: x.com/@SESU_UA

Kamila Grenczyn
