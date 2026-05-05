Świat Krwawy atak Rosji na Ukrainę, wiele ofiar i rannych

Rosja przeprowadziła atak na Zaporoże. Są ofiary śmiertelne

Jak przekazał we wtorek szef władz wojskowych obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow, w wyniku rosyjskiego ataku na Zaporoże życie straciło 12 osób. Podał, że Rosjanie zaatakowali miasto kierowanymi bombami lotniczymi, uderzając w kilka przedsiębiorstw.

Wydarzenia w Zaporożu komentował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jak podał, w sumie w rosyjskim ataku rannych zostało 37 osób. "To absolutnie cyniczny, pozbawiony jakiegokolwiek znaczenia militarnego atak terrorystyczny. Takie rosyjskie ataki na nasze miasta i wsie nie ustają ani na jeden dzień" - napisał.

Rosja przeprowadziła też atak w mieście Dniepr, w którego wyniku zginęły cztery osoby, oraz na Kramatorsk, gdzie zginęło pięciu cywili.

Seven people are currently in hospitals after being injured in the Russian strike on Zaporizhzhia, while some others are still undergoing the necessary medical examinations. A total of 37 people have been affected. It was a guided aerial bomb attack that directly targeted the… pic.twitter.com/TZG0rafZ8x — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 5, 2026 Rozwiń

Kruche zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą

Rosja zaatakowała po tym, gdy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił w poniedziałek jednostronnie wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją, poczynając od północy z wtorku na środę.

Rozejm zapowiedziała również w poniedziałek strona rosyjska. Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, obowiązującego 8 i 9 maja.

Decyzja Kremla o zawieszeniu broni jest związana z obchodami rocznicy zwycięstwa stalinowskiego ZSRR nad hitlerowskimi Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, jak w Moskwie określa się tę część drugiej wojny światowej, w której ZSRR walczył po stronie koalicji antyhitlerowskiej w latach 1941-45.

Ostatni rozejm w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie ogłoszono z okazji prawosławnej Wielkanocy 11 i 12 kwietnia. Zawieszenie broni miało potrwać 32 godziny, było jednak od początku naruszane przez Rosję.

