"Królowa ketaminy" przyzna się do winy w sprawie śmierci Matthew Perry'ego

42-letni Jasveen Sangha przyzna się do pięciu stawianych jej zarzutów. Jeden z nich dotyczył handlu ketaminą, która doprowadziła do śmierci Matthew Perry'ego. Kobieta utrzymywała dotąd, że jest niewinna. Teraz jednak ogłosiła, że zawrze ugodę z prokuraturą federalną, co pozwoli jej uniknąć procesu sądowego.

"Królowa ketaminy" jest obywatelką Wielkiej Brytanii i USA. Zasłynęła jako dilerka celebrytów i bardzo zamożnych klientów. Grozi jej do 45 lat więzienia, mimo że w ramach ugody prokuratura zrezygnowała z postawienia jej dodatkowych zarzutów związanych z handlem ketaminą i metamfetaminą.

W październiku 2024 roku dr Mark Chavez, lekarz oskarżony w tej sprawie, również zawarł ugodę z prokuraturą. Tak samo postąpił 16 czerwca inny lekarz, dr Salvador Plasencia. Według prokuratury oskarżeni lekarze zastanawiali się w rozmowach między sobą "ile ten dureń (Perry) zapłaci" za narkotyk, sprzedając mu kosztującą 12 dolarów fiolkę za 2 tysiące dolarów.

Śmierć gwiazdy "Przyjaciół"

Perry borykał się przez wiele lat z uzależnieniem od narkotyków i alkoholu, a wielokrotne próby podejmowania leczenia odwykowego nie przyniosły skutku. Aktor przyjmował podawaną dożylnie ketaminę, od której się uzależnił, lecząc się na depresję, lecz kiedy jego lokalna klinika odmówiła zwiększenia przepisywanej mu dawki, zwrócił się do lekarza znanego z przepisywania dowolnych ilości narkotyku oraz "królowej ketaminy". Sangha miała sprzedać Perry'emu dawkę, która ostatecznie go zabiła.

Jak przypomina AP, dzięki roli w serialu "Przyjaciele", aktor stał się jednym z najpopularniejszych gwiazdorów swego pokolenia. Zagrał też w wielu innych filmach, między innymi, wraz z Bruce'em Willisem, w komediach z cyklu "Jak ugryźć 10 milionów". Został znaleziony w basenie swojego domu w Kalifornii w październiku 2023 roku. Jako przyczynę śmierci podano skutki przedawkowania ketaminy i utonięcie.

