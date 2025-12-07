Kreml o nowej strategii USA: zmiany w dużej mierze pokrywają się z naszą wizją

W rozmowie z państwową agencją TASS, Pieskow wypowiedział się na temat rewizji przez prezydenta Donalda Trumpa Strategii Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Nowy dokument został opublikowany w piątek i jest pod wieloma względami odejściem od założeń obowiązujących w Waszyngtonie od dziesięcioleci.
Podkreślono w nim, że priorytetem polityki USA wobec Europy powinien być powrót do stabilności strategicznej w relacjach z Rosją, umożliwienie Europie wzięcia odpowiedzialności za własną obronę i zapobieganie dalszemu rozszerzaniu NATO. Jak napisano, "należy przestać postrzegać NATO jako stale rozszerzający się sojusz".
Rosja o "kroku w dobrą stronę"
To właśnie te zapisy spotkały się z największą aprobatą Moskwy. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow podkreślił w niedzielę, że zmiana języka przez USA wobec Rosji "jest krokiem w dobrą stronę". Kreml z zadowoleniem przyjął przede wszystkim zaprzestanie nazywania Rosji "bezpośrednim zagrożeniem"
Jak zaznaczył Pieskow, "zmiany, które widzimy, pokrywają się w dużej mierze z naszą wizją".
Dla porównania, w 2022 roku w Narodowej Strategii Bezpieczeństwa USA stwierdzono, że "najpilniejszym wyzwaniem strategicznym, przed którym stoimy, są mocarstwa łączące autorytarne rządy z rewizjonistyczną polityką zagraniczną", wskazując na Chiny i Rosję.
Zachód pełen krytyki
"Dni, kiedy Stany Zjednoczone podtrzymywały cały porządek światowy jak Atlas skończyły się" - głosi nowa Strategia Bezpieczeństwa USA. Zapowiada ona, między innymi, przełożenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo w poszczególnych regionach na sojuszników.
Podczas gdy szereg zapisów zawartych w dokumencie zyskał aprobatę Kremla, spotkał się jednocześnie z krytyką państw Europy.
"Nigdy wcześniej oficjalny dokument tego rodzaju nie charakteryzował się taką obojętnością wobec przeciwników Ameryki i tak złym traktowaniem jej tradycyjnych sojuszników, zwłaszcza europejskich" - zauważył dziennik "Le Monde".
"Sojusznicy mogą zacząć panikować, despoci będą wiwatować", skomentował w podobnym tonie brytyjski "The Economist". Tygodnik przewiduje, że lektura dokumentu "dla wielu czytelników będzie głęboko niepokojąca".
Jak ocenił z kolei "Financial Times", według nowej strategii Stany Zjednoczone "patrzą na Chiny niemal wyłącznie przez pryzmat gospodarki, milczą na temat zagrożenia ze strony Rosji i większość energii poświęcają na atakowanie europejskich sojuszników Ameryki".
Wpis premiera
Do rewizji strategii bezpieczeństwa odniósł się w sobotę także premier Donald Tusk.
"Drodzy amerykańscy przyjaciele, Europa jest waszym najbliższym sojusznikiem, a nie waszym problemem. I mamy wspólnych wrogów. Przynajmniej tak było przez ostatnie 80 lat. Musimy się tego trzymać, to jedyna rozsądna strategia naszego wspólnego bezpieczeństwa. Chyba że coś się zmieniło" - napisał premier na platformie X w języku angielskim.
Wpis ten stał się w weekend najczęściej wyświetlanym postem na świecie w tematyce społeczno-politycznej .
