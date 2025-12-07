Kreml o nowej strategii USA: zmiany w dużej mierze pokrywają się z naszą wizją

Magdalena Górnicka-Partyka: ta strategia mocno wywraca aktualny porządek międzynarodowy Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

W rozmowie z państwową agencją TASS, Pieskow wypowiedział się na temat rewizji przez prezydenta Donalda Trumpa Strategii Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Nowy dokument został opublikowany w piątek i jest pod wieloma względami odejściem od założeń obowiązujących w Waszyngtonie od dziesięcioleci.

Podkreślono w nim, że priorytetem polityki USA wobec Europy powinien być powrót do stabilności strategicznej w relacjach z Rosją, umożliwienie Europie wzięcia odpowiedzialności za własną obronę i zapobieganie dalszemu rozszerzaniu NATO. Jak napisano, "należy przestać postrzegać NATO jako stale rozszerzający się sojusz".

Rosja o "kroku w dobrą stronę"

To właśnie te zapisy spotkały się z największą aprobatą Moskwy. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow podkreślił w niedzielę, że zmiana języka przez USA wobec Rosji "jest krokiem w dobrą stronę". Kreml z zadowoleniem przyjął przede wszystkim zaprzestanie nazywania Rosji "bezpośrednim zagrożeniem"

Jak zaznaczył Pieskow, "zmiany, które widzimy, pokrywają się w dużej mierze z naszą wizją".

Dla porównania, w 2022 roku w Narodowej Strategii Bezpieczeństwa USA stwierdzono, że "najpilniejszym wyzwaniem strategicznym, przed którym stoimy, są mocarstwa łączące autorytarne rządy z rewizjonistyczną polityką zagraniczną", wskazując na Chiny i Rosję.

Zachód pełen krytyki

"Dni, kiedy Stany Zjednoczone podtrzymywały cały porządek światowy jak Atlas skończyły się" - głosi nowa Strategia Bezpieczeństwa USA. Zapowiada ona, między innymi, przełożenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo w poszczególnych regionach na sojuszników.

Podczas gdy szereg zapisów zawartych w dokumencie zyskał aprobatę Kremla, spotkał się jednocześnie z krytyką państw Europy.

"Nigdy wcześniej oficjalny dokument tego rodzaju nie charakteryzował się taką obojętnością wobec przeciwników Ameryki i tak złym traktowaniem jej tradycyjnych sojuszników, zwłaszcza europejskich" - zauważył dziennik "Le Monde".

"Sojusznicy mogą zacząć panikować, despoci będą wiwatować", skomentował w podobnym tonie brytyjski "The Economist". Tygodnik przewiduje, że lektura dokumentu "dla wielu czytelników będzie głęboko niepokojąca".

Jak ocenił z kolei "Financial Times", według nowej strategii Stany Zjednoczone "patrzą na Chiny niemal wyłącznie przez pryzmat gospodarki, milczą na temat zagrożenia ze strony Rosji i większość energii poświęcają na atakowanie europejskich sojuszników Ameryki".

Wpis premiera

Do rewizji strategii bezpieczeństwa odniósł się w sobotę także premier Donald Tusk.

"Drodzy amerykańscy przyjaciele, Europa jest waszym najbliższym sojusznikiem, a nie waszym problemem. I mamy wspólnych wrogów. Przynajmniej tak było przez ostatnie 80 lat. Musimy się tego trzymać, to jedyna rozsądna strategia naszego wspólnego bezpieczeństwa. Chyba że coś się zmieniło" - napisał premier na platformie X w języku angielskim.

Wpis ten stał się w weekend najczęściej wyświetlanym postem na świecie w tematyce społeczno-politycznej .

Dear American friends, Europe is your closest ally, not your problem. And we have common enemies. At least that’s how it has been in the last 80 years. We need to stick to this, this is the only reasonable strategy of our common security. Unless something has changed. — Donald Tusk (@donaldtusk) December 6, 2025 Rozwiń Źródło: X/Donald Tusk

OGLĄDAJ: Kryzys w Rosji nadchodzi. Co wiedzą Amerykanie? Zobacz cały materiał