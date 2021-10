Druga grupa polskich biskupów w Watykanie. Rozmawiali o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej i związkach osób tej samej płci

- Podkreślaliśmy znaczenie tego problemu, konfliktu i kryzysu, który ma tło polityczne i międzynarodowe - mówił bp Zadarko. - Nasze działania zostały też dostrzeżone. Zapytano nas o stanowisko naszej rady Konferencji Episkopatu do spraw migracji i o apel arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, który apelował o korytarze humanitarne, o delokację i przede wszystkim o pomoc humanitarną i medyczną - dodał. - Potraktowano to z bardzo dużym zrozumieniem i jako przykład, jak należy działać, zwłaszcza w tak skomplikowanej materii i wielkim napięciu, które nie ma tylko wymiaru humanitarnego, ale także polityczny i międzynarodowy - poinformował biskup Zadarko.

Polscy biskupi rozmawiali w Watykanie o związkach osób tej samej płci

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki podczas briefingu w Radiu Watykańskim powiedział, odnosząc się do poniedziałkowej wizyty w dykasterii do spraw świeckich, rodziny i życia, że podniesiono w jej trakcie różne "trudne kwestie". - Musimy dać na nie odpowiedź - dodał. - To są kwestie dotyczące nie tylko Polski, ale takie, które pojawiają się na całym świecie - wyjaśnił. Wśród nich wymienił sprawę biotechnologii i "odniesienia się do związków" osób tej samej płci. Takich związków - mówił metropolita poznański - "nigdy nie można nazwać małżeństwem, chociaż presja światowa idzie w tym kierunku i stara się ze wszech miar upowszechniać pojęcie małżeństwa dla związków jednopłciowych". Jak stwierdził abp Gądecki, trzeba "zdawać sobie sprawę z tej presji", a z drugiej strony "patrzeć z pewnym spokojem na zmiany, które zachodzą i które powinniśmy brać jednak pod uwagę".