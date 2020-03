Przed śmiercią oddał respirator młodszemu choremu. "Chrześcijański heroizm" księdza

72-letni ksiądz Giuseppe Berardelli zrezygnował z ufundowanego przez parafian respiratora i poprosił o podłączenie do niego kogoś młodszego. Włoskie media nazywają czyn Berardelliego "chrześcijańskim heroizmem". Kapłan zmarł w szpitalu, był zakażony koronawirusem.

Ksiądz Giuseppe Berardelli pochodził z miejscowości Casnigo koło Bergamo, czyli z epicentrum epidemii we Włoszech. Od jakiegoś czasu miał kłopoty ze zdrowiem. Właśnie z tego powodu pojawiły się u niego, po zakażeniu koronawirusem, poważne komplikacje, wymagające podłączenia go do respiratora.