Obama: działania Trumpa w sprawie pandemii to "chaotyczna katastrofa"

Barack Obama ocenił, że jedną z przyczyn "anemicznej i wyrywkowej" reakcji obecnego rządu USA na pandemię jest "tendencja bycia egoistycznym, plemiennym, podzielonym i uważania innych za wrogów". Dodał, że tendencje te widać także w innych krajach.

- To jest absolutnie chaotyczna katastrofa kiedy nastawienie "co mnie to obchodzi" i "do diabła z innymi" praktykowane jest w naszym rządzie - uważa były prezydent.