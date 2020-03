Uwierzyli, że picie alkoholu zwalczy koronawirusa. Nie żyje 27 osób

Alkohol w Iranie jest zakazany, ale...

Jak informują irańskie media, w 15 prowincjach wprowadzono ograniczenia w przemieszczaniu się. Szkoły i uniwersytety zostały zamknięte do 3 kwietnia, kiedy obchodzony jest perski Nowy Rok. W niektórych prowincjach wstrzymano wynajmowanie lokali na noclegi dla turystów aby zniechęcić ich do odwiedzin. Wcześniej poinformowano o ustanowieniu punktów kontrolnych by ograniczyć podróże między głównymi miastami i w konsekwencji powstrzymać rozprzestrzeniania się wirusa. Władze ostrzegły też, że mogą użyć siły w celu ograniczenia podróży między miastami. Irańskie linie lotnicze Iran Air ogłosiły w niedzielę, że zawieszają aż do odwołania wszystkie połączenia do Europy w związku z ograniczeniami, jakie nakładają nań kraje europejskie.