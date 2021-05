"Dramatyczna sytuacja w Indiach jest jaskrawym przykładem, do czego prowadzi lekceważenie pandemii"

Dr Rzymski: nieprawdą jest, że wariant indyjski wszedł do gry niedawno

Rzymski zaznaczył, że charakterystykę mutacji wariantu indyjskiego, czyli B.1.617, indyjscy badacze zgłosili do jednej z baz już 5 października 2020 roku, po wykryciu go w pojedynczej próbce wymazu poddanej sekwencjonowaniu genomu. Od tego czasu sieć śledzenia zmienności wirusa znacząco się rozwinęła w różnych krajach. - Nieprawdą jest więc to, że wariant indyjski wszedł do gry niedawno, bo wyewoluował przynajmniej pół roku temu. I niejasne jest nawet to, czy de facto stało się to w Indiach - powiedział.