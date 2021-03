Jeśli parlament się zgodzi, Finowie przez trzy tygodnie nie wyjdą z domu

Po raz pierwszy od początku epidemii COVID-19 w Finlandii rząd chce wprowadzić w wybranych miastach trzytygodniowy nakaz pozostawania w domach. Ograniczenia mają na razie obowiązywać w pięciu najbardziej dotkniętych epidemią regionach, w tym w stołecznych Helsinkach. Rząd jednak nie wyklucza, że lista objętych nimi terenów może być powiększana. Za niestosowanie się do restrykcji mają grozić kary finansowe.

Według propozycji rządu kierowanego przez premier Sannę Marin będzie można wychodzić z domu tylko do pracy, po zakupy, odprowadzając dzieci do przedszkola czy udając się do lekarza. Na świeżym powietrzu będzie też można uprawiać sport w towarzystwie najwyżej dwóch osób spoza swojego gospodarstwa domowego.