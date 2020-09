Czechy zaostrzają restrykcje. Maseczki obowiązkowe w środkach komunikacji

Od wtorku w Czechach obowiązuje nakaz noszenia maseczek między innymi w środkach komunikacji, urzędach i szpitalach. Nie dotyczy on uczniów, z wyjątkiem Pragi, gdzie jest to zalecane. Z powodu pandemii czeska armia wstrzymała do odwołania ćwiczenia rezerwy. W komunikacie przekazanym prasie we wtorek ministerstwo obrony poinformowało, że decyzję podjęto na wniosek wojskowych służb sanitarnych.