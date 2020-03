Po dwóch miesiącach od zamknięcia miasta, w Wuhanie wrócił transport publiczny

Blokadę 11-milionowego Wuhanu wprowadzono 23 stycznia, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa po kraju. Wówczas wstrzymano komunikację publiczną oraz transport do i z miasta. Wkrótce podobne środki wprowadzono również w innych miastach prowincji Hubei. Do środy zniesiono jednak zakazy wjazdu i wyjazdu z wszystkich terenów poza Wuhanem.

Według opublikowanego komunikatu w środę do końca dnia wykryto 67 nowych przypadków, w porównaniu z 47 dzień wcześniej. Łączna liczba potwierdzonych przypadków zarażenia koronawirusem od początku pandemii wzrosła do 81 285. Liczba zgonów wzrosła w tym samym okresie do końca dnia w środę o 6 do 3287.