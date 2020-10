Był epicentrum pandemii, teraz luzuje ograniczenia. Po 100 dniach rygorystycznej blokady

Po ponad 100 dniach rygorystycznego "lockdownu", pięć milionów mieszkańców Melbourne, stolicy stanu Wiktoria i drugiego największego miasta w Australii, będzie mogło wreszcie na spokojnie odetchnąć świeżym powietrzem. Od północy nie będą obowiązywały już ograniczenia czasu, jaki można spędzać poza domem na naukę lub rekreację. Do tej pory można było przebywać na zewnątrz jedynie przez dwie godziny dziennie i oddalać się maksymalnie do 5 kilometrów od domu. Od poniedziałku dystans ten zostanie zwiększony do 25 kilometrów.