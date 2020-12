Najwięcej dziennych zakażeń w Holandii. Wielka Brytania zapowiada pół miliona zaszczepionych

W Holandii w ciągu ostatniej doby wykryto ponad 13 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. To najwyższy dobowy bilans od początku epidemii COVID-19. Z kolei w USA ostatniej doby obecność koronawirusa potwierdzono u prawie 200 tysięcy osób. Liczba osób zaszczepionych w Wielkiej Brytanii przeciwko koronawirusowi niedługo sięgnie pół miliona - poinformował w niedzielę minister zdrowia Matt Hancock.

Ze względów bezpieczeństwa loty do Polski z Wielkiej Brytanii zostaną zawieszone od północy z poniedziałku na wtorek - poinformował w mediach społecznościowych rzecznik rządu Piotr Mueller. Decyzja związana jest z pojawieniem się nowego wariantu koronawirusa.

O wykryciu w Wielkiej Brytanii nowego wariantu wirusa SARS-CoV-2 poinformował 14 grudnia brytyjski minister zdrowia Matt Hancock. Przekazał wówczas, że odnotowano ponad 6 tys. zakażeń nową odmianą, głównie w południowej i południowo-wschodniej Anglii. Hancock dodał, że nowy wariant rozprzestrzenia się szybciej niż znana dotychczas odmiana, ale nie wydaje się, by powodował poważniejszy przebieg choroby i nie miał zareagować na opracowane już szczepionki przeciwko COVID-19.

Francja. Prawie 13 tysięcy zakażeń

We Francji w ciągu ostatniej doby odnotowano 12 799 nowych zakażeń koronawirusem, a na COVID-19 w szpitalach zmarło w tym okresie 131 chorych - poinformowały w niedzielę władze medyczne. We francuskich szpitalach przebywa obecnie 24 961 pacjentów z COVID-19, 2745 z nich na oddziałach intensywnej terapii - podano w komunikacie Agencji Zdrowia Publicznego (SPF).

Od początku epidemii koronawirusem zakaziły się we Francji 2 473 354 osoby, z których 60 549 zmarło.

Włochy. Ponad 350 zgonów

We Włoszech w ciągu ostatnich 24 godzin stwierdzono 352 zgony na COVID-19 i 15 104 zakażenia koronawirusem - poinformowało ministerstwo zdrowia w tym kraju. Wykonanych zostało 137 tysięcy testów. W porównaniu z sobotą spadła liczba zmarłych i nowych infekcji.

Oficjalny bilans ofiar śmiertelnych pandemii we Włoszech, prowadzony od lutego, wzrósł do 68 779.

Holandia. Najwyższy bilans zakażeń

W Holandii w ciągu ostatniej doby wykryto 13 066 nowych zakażeń koronawirusem - poinformował w niedzielę Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego (RIVM). To największy dobowy przyrost infekcji od początku epidemii COVID-19.

Według zestawienia agencji Reutera szczyt epidemii w Holandii miał miejsce w połowie listopada, gdy diagnozowano średnio nawet 10 tysięcy infekcji dziennie. Od tego czasu liczba nowych przypadków systematycznie spadała, by na przełomie listopada i grudnia ustabilizować się na poziomie około 5 tysięcy zakażeń dziennie.

Wielka Brytania. Zapowiedzi o pół milionie zaszczepionych

Bułgaria. Najpierw 10 tysięcy dawek

W styczniu i lutym w Bułgarii ma być zaszczepionych przeciwko koronawirusowi 76 tysięcy osób. W następnych miesiącach liczba ta wzrośnie do 150-300 tysięcy - poinformował w niedzielę główny inspektor sanitarny kraju Angeł Kunczew. Szczepienia potrwają przez cały rok 2021.

Pierwsza partia 10 tysięcy szczepionek powinna przybyć do Bułgarii 26 grudnia. Będzie ona wykorzystana do podania dwóch dawek preparatu 5 tysiącom lekarzy.

W pierwszym tygodniu stycznia Bułgaria spodziewa się transportu kolejnych 52 tysięcy dawek, a w lutym - 90 tysięcy. Pozwoli to na uodpornienie 76 tysięcy osób - pracowników służby zdrowia, nauczycieli i policjantów. Od marca do Bułgarii mają przybywać kolejne transporty po 150 tysięcy, 200 tysięcy i 300 tysięcy dawek szczepionki.

Niemcy. Lockdown do 10 stycznia

Liczba potwierdzonych nowych przypadków koronawirusa w Niemczech wyniosła w ciągu ostatnich 24 godzin 16 643. Zmarło 226 osób - poinformował w poniedziałek Instytut Chorób Zakaźnych im. Roberta Kocha (RKI). Łączne liczby zakażonych i zmarłych zwiększyły się odpowiednio do 1 510 652 i 26 275.

Od środy w Niemczech obowiązuje lockdown, który trwać będzie przynajmniej do 10 stycznia. Władze zakazały opuszczania domów bez konieczności, otwarte są tylko sklepy niezbędne do codziennego życia, a także apteki i banki. Zamknięte są szkoły, a niektórzy pracodawcy musieli zawiesić swoją działalność lub zlecić swoim pracownikom pracę w systemie zdalnym. Zamknięte również zostały zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i salony tatuażu.

Tymczasem według różnych sondaży, od 30 do 50 proc. Niemców nie chce zaszczepić się na COVID-19. To poważny problem dla niemieckiego rządu. Według ekspertów skuteczna walka z pandemią koronawirusa wymaga zaszczepienia 60-70 proc. populacji.

Brazylia. Kontrowersyjne słowa prezydenta

W odpowiedzi doktor Eliana Bicudo oświadczyła w imieniu Brazylijskiego Towarzystwa Lekarzy Infekcjologów, że "lekceważenie, zwłaszcza przez prezydenta, jakiegokolwiek problemu związanego z pandemią - od terapii po używanie maseczek - oraz kwestionowanie sensu szczepienia przeciwko COVID-19 jedynie szkodzi społeczeństwu", bowiem "osoby o najbardziej zachowawczym nastawieniu zaczynają się zastanawiać, czy przypadkiem nie są to słuszne zastrzeżenia".

- Jakiekolwiek oświadczenia osób publicznych, a zwłaszcza prezydenta, które podważają naukowo uzasadnioną celowość szczepień przeciwko koronawirusowi i zniechęcają ludzi do ich przyjmowania, są szkodliwe - stwierdził epidemiolog, profesor Mauro Sanchez.

USA. Prawie 200 tysięcy zakażeń

Meksyk. Ponad 40 procent testów z pozytywnym wynikiem

Korea Południowa. Władze ostrzegają przed kolejnymi restrykcjami

W ciągu ubiegłej doby w Korei Południowej potwierdzono 926 nowych przypadków koronawirusa - poinformowała w poniedziałek Koreańska Agencja do spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób. Oznacza to spadek w porównaniu z poprzednią dobą (1097). Ostania wzmożona, trzecia już, fala zachorowań i zgonów świadczy - jak oceniają eksperci - o nieskuteczności dotychczasowych usiłowań by ograniczyć pandemię.