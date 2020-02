Zmuszony podpisał dokument, że "rozsiewał plotki i zakłócał porządek". Po śmierci lekarza partia "ubolewa"

"Pełne dochodzenie" w sprawie lekarza, który ostrzegał przed koronawirusem

Li Wenliang był jedną z ośmiu osób, które jeszcze w grudniu ostrzegały innych przed epidemią groźnego wirusa wywołującego zapalenie płuc. Wszystkie miały z tego powodu kłopoty z policją. Li był dwukrotnie wzywany na komisariat, gdzie usłyszał "poważne ostrzeżenie", że jeśli nadal będzie "uparty i zuchwały" oraz nie zaprzestanie "nielegalnej działalności", to zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Jak podaje CNN, zastraszony podpisał dokument, w którym przyznał się do "rozsiewania plotek i do zakłócania porządku społecznego". Zgodził się także na współpracę z policją.