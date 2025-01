W obu silnikach samolotu Jeju Air, który rozbił się w grudniu o betonowe ogrodzenie na pasie startowym lotniska Muan w Korei Południowej, znaleziono szczątki ptaków. Z opublikowanego wstępnego raportu ze śledztwa nie wynika jednak, co mogło być bezpośrednią przyczyną katastrofy, w której zginęło 179 osób.

Do katastrofy Boeinga 737-800 linii Jeju Air doszło 29 grudnia ubiegłego roku. Lądujący bez wysuniętego podwozia samolot, lecący z Bangkoku, uderzył w betonową konstrukcję na końcu pasa startowego, gdzie zainstalowano lokalizatory. Maszyna natychmiast stanęła w płomieniach. Spośród 181 osób znajdujących się na pokładzie uratowano dwie. Była to największa katastrofa lotnicza w historii Korei Południowej.

W poniedziałek koreańskie władze ujawniły wstępny, 6-stronicowy raport po katastrofie. Wynika z niego, że w obu silnikach maszyny znaleziono szczątki ptaków. Badanie DNA wykazało, że były to bajkałówki, gatunek kaczki wędrownej, która zimą w ogromnych stadach przylatuje do Korei Południowej.

Wstępny raport po katastrofie samolotu Jeju Air

Eksperci badający katastrofę napisali w dokumencie, że po uderzeniu w ogrodzenie doszło do pożaru i eksplozji, a kadłub maszyny został rozrzucony na odległość od 30 do 200 metrów. Zasugerowali, że gdyby nie obecność betonowego ogrodzenia na końcu pasa, to liczba ofiar katastrofy byłaby mniejsza.