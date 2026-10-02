Świat Korea Południowa stawia ultimatum Ukrainie. Grozi "dodatkowymi krokami" Oprac. Kuba Koprzywa |

Ukraińcy pojmali dwóch północnokoreańskich żołnierzy. "To nie było łatwe" Źródło wideo: Paweł Szot/Fakty TVN Źródło zdj. gł.: Efired/Shutterstock

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"Jeśli [władze w Kijowie - red.] będą nadal odmawiać uznania faktów i publicznych przeprosin, podejmiemy dodatkowe kroki. Ponieważ jest to sprawa dotycząca prestiżu narodu i państwa, nie może zostać zignorowana" - podkreślił południowokoreański przywódca w mediach społecznościowych.

Li Dze Mjung Źródło zdjęcia: PAP/EPA/JEON HEON-KYUN / POOL

Li nie sprecyzował, jakie jego administracja może podjąć działania wobec Ukrainy. "Wyrażam głębokie ubolewanie wobec Ukrainy, która (...) czyni z głowy obcego państwa kłamcę, a wezwana do uznania faktów i przeprosin, mówi o 'rychłym starciu zbrojnym między Północą a Południem', prowokując wybuch wojny na Półwyspie Koreańskim" - dodał.

W ocenie agencji Yonhap oświadczenie Li to bezpośrednia reakcja na wpis Kyryła Budanowa, szefa gabinetu ukraińskiego prezydenta, który oznajmił we wpisie w mediach społecznościowych, że walcząca po stronie Rosji północnokoreańska armia "uczy się na naszej wojnie i się zbroi", przede wszystkim po to, by przygotować się do "aktywnych walk we własnym regionie".

Napięcia pomiędzy Ukrainą a Koreą Południową

Spór dyplomatyczny na linii Kijów-Seul wybuchł po tym, gdy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski niespodziewanie ujawnił w zeszłym tygodniu na forum ONZ informację o przekazaniu dwóch północnokoreańskich wojskowych schwytanych przez siły ukraińskie w rosyjskim obwodzie kurskim w 2025 roku do Korei Południowej.

Wywołało to oburzenie władz południowokoreańskich, gdyż według tamtejszego wywiadu to Kijów prosił o zachowanie całkowitej dyskrecji ze względu na obawę przed negatywnym wpływem ujawnienia sprawy przekazania żołnierzy na swoje rokowania z Rosją dotyczące wymiany jeńców.

Odnosząc się do tych zarzutów, ukraińska administracja zaprzeczyła, jakoby zawarto porozumienie o utrzymaniu transferu w tajemnicy. Próbując jednak załagodzić rosnące napięcia, szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha ocenił w czwartek, że wynikła sytuacja to jedynie "dyplomatyczne nieporozumienie". Minister zaznaczył, że Korea Południowa pozostaje "ważnym państwem", a Kijów szczerze liczy na szybkie rozwiązanie tej kwestii.

Pjongjang - według szacunków państw zachodnich i Seulu - wysłał do Rosji od końca 2024 roku ponad 14 tysięcy żołnierzy w celu wsparcia rosyjskiej machiny wojennej w wojnie przeciwko Ukrainie. W zamian reżim Kim Dzong Una otrzymuje od Rosji wsparcie gospodarcze oraz militarne.