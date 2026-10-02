Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Korea Południowa stawia ultimatum Ukrainie. Grozi "dodatkowymi krokami"

|
Seul, Korea Południowa
Ukraińcy pojmali dwóch północnokoreańskich żołnierzy. "To nie było łatwe"
Źródło wideo: Paweł Szot/Fakty TVN
Źródło zdj. gł.: Efired/Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Ukraina prowokuje wybuch wojny na Półwyspie Koreańskim - ocenił prezydent Korei Południowej Li Dze Mjung. Zagroził Kijowowi "dodatkowymi krokami". Wszystko po tym, jak Wołodymyr Zełenski ujawnił przekazanie dwóch północnokoreańskich wojskowych Seulowi.

"Jeśli [władze w Kijowie - red.] będą nadal odmawiać uznania faktów i publicznych przeprosin, podejmiemy dodatkowe kroki. Ponieważ jest to sprawa dotycząca prestiżu narodu i państwa, nie może zostać zignorowana" - podkreślił południowokoreański przywódca w mediach społecznościowych.

Li Dze Mjung
Li Dze Mjung
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/JEON HEON-KYUN / POOL

Li nie sprecyzował, jakie jego administracja może podjąć działania wobec Ukrainy. "Wyrażam głębokie ubolewanie wobec Ukrainy, która (...) czyni z głowy obcego państwa kłamcę, a wezwana do uznania faktów i przeprosin, mówi o 'rychłym starciu zbrojnym między Północą a Południem', prowokując wybuch wojny na Półwyspie Koreańskim" - dodał.

W ocenie agencji Yonhap oświadczenie Li to bezpośrednia reakcja na wpis Kyryła Budanowa, szefa gabinetu ukraińskiego prezydenta, który oznajmił we wpisie w mediach społecznościowych, że walcząca po stronie Rosji północnokoreańska armia "uczy się na naszej wojnie i się zbroi", przede wszystkim po to, by przygotować się do "aktywnych walk we własnym regionie".

Napięcia pomiędzy Ukrainą a Koreą Południową

Spór dyplomatyczny na linii Kijów-Seul wybuchł po tym, gdy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski niespodziewanie ujawnił w zeszłym tygodniu na forum ONZ informację o przekazaniu dwóch północnokoreańskich wojskowych schwytanych przez siły ukraińskie w rosyjskim obwodzie kurskim w 2025 roku do Korei Południowej.

Wywołało to oburzenie władz południowokoreańskich, gdyż według tamtejszego wywiadu to Kijów prosił o zachowanie całkowitej dyskrecji ze względu na obawę przed negatywnym wpływem ujawnienia sprawy przekazania żołnierzy na swoje rokowania z Rosją dotyczące wymiany jeńców.

Odnosząc się do tych zarzutów, ukraińska administracja zaprzeczyła, jakoby zawarto porozumienie o utrzymaniu transferu w tajemnicy. Próbując jednak załagodzić rosnące napięcia, szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha ocenił w czwartek, że wynikła sytuacja to jedynie "dyplomatyczne nieporozumienie". Minister zaznaczył, że Korea Południowa pozostaje "ważnym państwem", a Kijów szczerze liczy na szybkie rozwiązanie tej kwestii.

Pjongjang - według szacunków państw zachodnich i Seulu - wysłał do Rosji od końca 2024 roku ponad 14 tysięcy żołnierzy w celu wsparcia rosyjskiej machiny wojennej w wojnie przeciwko Ukrainie. W zamian reżim Kim Dzong Una otrzymuje od Rosji wsparcie gospodarcze oraz militarne.

Źródło: PAP
Udostępnij:
Tagi:
Korea PołudniowaUkrainaWojna w UkrainieWołodymyr ZełenskiKorea Północna
Czytaj także:
Majonez Wielkanoc
Zdrowsze, bo z krótszą datą? Eksperyment z majonezem pokazał, jak łatwo nas nabrać
Zdrowie
Dr Paweł Sękowski, Monika Piątkowska
Kulisy kampanii Piątkowskiej. "Gęsta atmosfera". "Duże szczęście, jak wygra"
Bartłomiej Plewnia
Kierowca uderzył w drzewo, nie żyje
Uderzył w drzewo, nie żyje kierowca
Opole
Conrad Lant aka Cronos
Nie żyje Conrad "Cronos" Lant
Kultura i styl
Szpital w Miastku w czasie pandemii walczy jak może o życie mieszkańców
Długi szpitala przekraczały 40 milionów złotych, sąd ogłosił upadłość
Miastko
imageTitle
Łzy legendy. "Jest do bani..."
EUROSPORT
Komisariat Nowe Miasto w Poznaniu (zdjęcie ilustracyjne)
Przyjechał do komisariatu kradzionym autem i uciekł. Potrącił policjanta, trwa obława
Poznań
tusk
Tusk przed Belwederem. "Po co było tak rumakować?"
Polska
Zastępca prokuratora był pijany
Zastępca prokuratora okręgowego pijany prowadził auto. Zawieszenie, odwołanie i zarzut
Opole
Ciało mężczyzny w Parku Pięciu Sióstr
Ciało mężczyzny leżało w parku. Miało zmasakrowaną twarz
WARSZAWA
Atak nożownika w szkole podstawowej na Słowacji
Druga ofiara ataku w szkole. Nie żyje 14-latka
Świat
Portfel, paliwa, benzyna, stacja, tankowanie
Obniżka cen paliw. Analitycy wskazują na poważny problem
BIZNES
Karol Nawrocki
Nawrocki podpisał ustawę. Tak mówił o niej wcześniej
Polska
Służby w pobliżu bazy RAF Fairford
Incydent w pobliżu brytyjskiej bazy. Zatrzymano 25-latka z podwójnym obywatelstwem
Świat
Przymrozki
Przymrozek na Mazowszu. Mapy pokazują, gdzie było najzimniej
METEO
Tragiczny wypadek w Kutnie
Chciał wyciągnąć korzeń drzewa, przygniótł go ciągnik. Mężczyzna nie żyje
Łódź
pap_20260417_10L
"Nie mamy pieniędzy". Amerykanie tracą cierpliwość do sąsiada Polski
Cezary Paprzycki
Do wypadku doszło w Nowej Wsi Królewskiej
Po zderzeniu wyszedł na drogę. Zginął pod kołami nadjeżdżającego auta
Poznań
imageTitle
Poparł Putina, paradował z literą "Z". To już nie problem
EUROSPORT
stacja benzynowa benzyna paliwo shutterstock_1220298223
Ceny paliw. Opublikowano rozporządzenia
BIZNES
Karol Nawrocki
"Bulwersujące jest, jaką skalę hipokryzji przedstawił"
JEDEN NA JEDEN
Jane Erin Carrey, Jim Carrey, Min Ah i Jackson Riley
Ma za sobą dwa małżeństwa. Teraz znów powiedział "tak"
Ewa Żebrowska
Drogowe bingo. Jechał bez przedniego koła, po alkoholu i bez prawa jazdy Komenda Powiatowa Policji w Białogardzie
Jechał uszkodzonym autem na trzech kołach
Szczecin
Dokowanie do ISS
Rekordowo krótki lot na Międzynarodową Stację Kosmiczną
METEO
ropa pole naftowe shutterstock_678829744
Rynek ropy w zawieszeniu. Inwestorzy czekają na rozwój wydarzeń
BIZNES
flydubai cnn
"Siłowaliśmy się z nim gołymi rękami". Nowe nagranie z samolotu
Świat
imageTitle
Polacy uratowani w Alpach. Jeden wisiał 12 godzin na linie
EUROSPORT
Zginął mężczyzna jadący autem
21-latek zginął na miejscu, 16-latka zmarła w szpitalu
Łódź
Christa Pike
Nowe informacje po nieskutecznej egzekucji. Adwokat zabrał głos
Świat
MZA przekazały pięć autobusów na Ukrainę (zdjęcie ilustracyjne)
Warszawa przekazała Ukrainie pięć autobusów
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica