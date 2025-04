Kim Dzong Un odwiedził bazę wojskową Źródło: Reuters

Grupa około 10 żołnierzy Korei Północnej przekroczyła linię demarkacyjną (MDL), czyli granicę z Koreą Południową. W odpowiedzi wojskowi Seulu oddali strzały ostrzegawcze.

Do zdarzenia doszło we wtorek około godz. 10 w Polsce (17. na miejscu), we wschodniej części strefy zdemilitaryzowanej (DMZ) - przekazała agencja Yonhap z siedzibą w Seulu, powołując się na Południowokoreańskie Dowództwo Połączonych Szefów Sztabów (JCS).

Grupa około 10 żołnierzy Kim Dzong Una ruszyła w kierunku linii demarkacyjnej. Żołnierze Południa będący na posterunku zdecydowali szybko o oddaniu strzałów ostrzegawczych. Wtedy żołnierze północnokoreańscy wycofali się na północ od MDL.

"Uważnie monitorujemy ruchy wojsk północnokoreańskich i podejmujemy niezbędne środki, zgodnie z procedurami operacyjnymi" - przekazało JCS.

Agencja Yonhap zaznacza, że podobne zdarzenie odnotowano w czerwcu ubiegłego roku, kiedy grupa północnokoreańskich żołnierzy, prowadzących prace w DMZ w strefie środkowej, przekroczyła linię demarkacyjną i wycofała się po ostrzeżeniach i strzałach ostrzegawczych ze strony Korei Południowej.

Granica między Koreą Północną i Południową Źródło: PAP/Maciej Zieliński