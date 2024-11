Rozbudowują fabrykę. Pociski trafiają na Ukrainę

> "Zaawansowany technologicznie amerykański dron kamikaze Switchblade 600 niszczy czołg T-90M Proryw , dumę rosyjskich sił pancernych" - napisał portal angielskojęzycznej gazety "Kyiv Post", dodając, że "jest to kolejny gwóźdź do trumny twierdzeń Kremla o dominacji zbrojeniowej na ukraińskim polu bitwy". Wcześniej Służba Bezpieczeństwa Ukrainy opublikowała nagranie pokazujące atak.

> Administracja Joe Bidena naciska na Ukrainę, by zmieniła prawo i umożliwiła mobilizację najmłodszych pełnoletnich mężczyzn - podały agencja AP i brytyjski dziennik "Financial Times". Przedstawiciel władz w Waszyngtonie ocenił, że jest to konieczne, by odpowiedzieć na niedobory kadrowe w ukraińskim wojsku.